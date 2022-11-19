Bilim insanları açıkladı: "Doğadaki en etkili anti-kanser" bu gıdada ! Kanser hücrelerini yok eden 5 besin

MOR PATATES Bir başka kanserle savaşan en önemli besin ise; antosiyanin adı verilen doğal bir kimyasala sahip mor patatesler olarak listeleniyor. Antosiyanin, kanser hücrelerini aç bırakır ve öldürür. Böylece ortadan kalkması oldukça zor olan kanser kök hücrelerini yok eder.

İSTİRİDYE Son olarak, Doktor Li, proteinlerin, polisakkarit ve amino asit içermesi nedeniyle istiridyenin de oldukça sağlıklı olduğunu dile getiriyor. İstiridyenin içeriği, DNA'yı serbest radikal hasarına karşı koruyarak güçlü bir antioksidan etkiler ortaya çıkarır. Ayrıca istiridye, koruyucu antioksidan glutatyonu da %50 artırıyor.