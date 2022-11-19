Bilim insanları açıkladı: "Doğadaki en etkili anti-kanser" bu gıdada ! Kanser hücrelerini yok eden 5 besin

Doktor William Li, yiyecek seçimlerinin kanseri önleme konusunda, hatta gelişen tümörleri küçültme ve kanseri tedavi konusunda en önemli noktalardan biri olduğunu açıkladı.
KURUYEMİŞ
Li, yenilebilecek en iyi kanserden koruyucu yiyecekler arasında kuruyemişlerin bulunduğunu açıklıyor. Özellikle ceviz, badem, fındık, antep fıstığı ve kaju en etkilileri arasında yerini alıyor. Li, kuruyemişlerin kanserle savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle savaşan polifenolleri içerdiğini dile getirdi.
Ayrıca, kansere neden olan tümörlere kan akışını keserek tümörün küçülmesini sağlayabilecek omega-3 yağ asitlerine de sahip olduğunu belirtiyor.
DOMATES
Bir diğer yiyecek olarak ise Doktor Li, "en lezzetli kanser savaşçısı" olarak tanımladığı domatesin faydalarına değiniyor. Domateslerde bulunan yüksek likopen oranı, kanser üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
Likopen ayrıca DNA hasarına karşı koruma sağlayarak, kansere karşı korumayı da mümkün kılar. Doktor Li, haftada iki kez iki ila üç fincan oranında pişmiş domates yiyen erkeklerin prostat kanseri riskinin %30 azaldığına dair yaptığı araştırmayı dile getirdi.
MOR PATATES
Bir başka kanserle savaşan en önemli besin ise; antosiyanin adı verilen doğal bir kimyasala sahip mor patatesler olarak listeleniyor. Antosiyanin, kanser hücrelerini aç bırakır ve öldürür. Böylece ortadan kalkması oldukça zor olan kanser kök hücrelerini yok eder.
İSTİRİDYE
Son olarak, Doktor Li, proteinlerin, polisakkarit ve amino asit içermesi nedeniyle istiridyenin de oldukça sağlıklı olduğunu dile getiriyor. İstiridyenin içeriği, DNA'yı serbest radikal hasarına karşı koruyarak güçlü bir antioksidan etkiler ortaya çıkarır. Ayrıca istiridye, koruyucu antioksidan glutatyonu da %50 artırıyor.
MATCHA ÇAYI
Sağlıklı bir içecek olarak ise Doktor Li, matcha çayını öneriyor. İngiltere'deki kanser araştırmacıları, matcha çayının kanser kök hücrelerine giden besleyici hatları keserek meme kanseriyle savaşabildiğini gösterdi. Fakat çalışmanın meme kanserine sahip kişilerde değil, bir laboratuvarda yapılması, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.