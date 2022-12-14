Bilim insanları açıkladı! Sol tarafa yatmak kalbi sıkıştırır mı?

Bazı geceler, uykuya dalmak için yatakta sürekli dönüp dururuz. Ancak her günün sonunda ne olursa olsun, odak noktamız genellikle o kadar dağılır ki, yatağa giderken nasıl uzandığımıza çok az dikkat ederiz. Peki sol tarafımıza yatmak ne kadar sağlıklı? Kalbe bir zararı var mı? Yanlış şekilde uyuklamanın en kötüsü boyun ve omurga ağrısı gibi görünse de, araştırmalar belirli bir pozisyonda uyumanın aslında kalbe zarar verebileceğini bulmuştur. Öyleyse gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
BİLİM İNSANLARI KALBİ NASIL ETKİLEDİĞİNİ ARAŞTIRDI
Bilim insanları farklı pozisyonlarda uyumanın potansiyel olarak kalbinizi nasıl etkileyebileceğini araştırdı, Healthline'a göre 1997'de yapılan bir çalışma da, 18'i kalp hastalığı teşhisi konan ve 22'si sağlıklı kabul edilen 40 deneği, sırt üstü ve yan yatma arasında geçiş yaparken kalpteki elektriksel aktiviteyi izlemek için bir elektrokardiyogram (EKG) kullanarak test etti. Bunun sonucunda ise, sol tarafında uyuyan katılımcıların EKG değerlerinde en önemli değişiklikleri dinlenirken gördüklerini gösterdi.
KALPLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER BULUNDU
2018'de yürütülen ayrı bir çalışmada da 9 deneğin kalp verilerini izlemek için EKG kullanıldı. 1997 çalışmasına benzer şekilde, sonuçlar aynı zamanda sol taraflarında uyuyan katılımcıların kalplerinin elektriksel aktivitesinde önemli değişiklikler olduğunu buldu. Ancak bu yapılan çalışmada, vektör kardiyografi olarak bilinen bir görüntüleme tekniği de kalbin o pozisyondayken döndüğünü ve kaydığını gösterdi.
KALBİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YERİNDE TUTTUĞUNU GÖSTERDİ
Buna karşılık, Healthline'ın bildirdiğine göre, katılımcılar sağ tarafında uyurken neredeyse hiçbir EKG değişikliği kaydedilmedi. Görüntüleme, akciğerler arasında mediasten olarak bilinen ince bir doku tabakasının aslında bu şekilde uyurken kalbi güvenli bir şekilde yerinde tuttuğunu gösterdi.
DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR
Yapılan her iki çalışma da, uyku pozisyonunun genel olarak kalbin aktivitesini nasıl etkileyebileceği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacağı sonucuna varmıştır.
Konjestif kalp yetmezliği teşhisi konan bazı hastalar sol taraflarında uyurken nefes almakta zorlandıklarını veya rahatsızlık duyduklarını bildirmiş olsa da, sol tarafınıza yatmanın kalp hastalığı riskinizi artırdığına dair kesin bir kanıt yoktur.