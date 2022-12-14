Bilim insanları açıkladı! Sol tarafa yatmak kalbi sıkıştırır mı?

Uyku pozisyonumuz, sağlığımız için oldukça önemlidir. Her ne kadar önemli gibi gözükmese de uyuma şeklimiz, vücut sağlığımızı fazlasıyla etkiliyor. Peki sol tarafa yatmak ne kadar sağlıklı? İşte tüm detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 11:03 PAYLAŞ ABONE OL

Bazı geceler, uykuya dalmak için yatakta sürekli dönüp dururuz. Ancak her günün sonunda ne olursa olsun, odak noktamız genellikle o kadar dağılır ki, yatağa giderken nasıl uzandığımıza çok az dikkat ederiz. Peki sol tarafımıza yatmak ne kadar sağlıklı? Kalbe bir zararı var mı? Yanlış şekilde uyuklamanın en kötüsü boyun ve omurga ağrısı gibi görünse de, araştırmalar belirli bir pozisyonda uyumanın aslında kalbe zarar verebileceğini bulmuştur. Öyleyse gelin detaylarına birlikte bir bakalım.

BİLİM İNSANLARI KALBİ NASIL ETKİLEDİĞİNİ ARAŞTIRDI Bilim insanları farklı pozisyonlarda uyumanın potansiyel olarak kalbinizi nasıl etkileyebileceğini araştırdı, Healthline'a göre 1997'de yapılan bir çalışma da, 18'i kalp hastalığı teşhisi konan ve 22'si sağlıklı kabul edilen 40 deneği, sırt üstü ve yan yatma arasında geçiş yaparken kalpteki elektriksel aktiviteyi izlemek için bir elektrokardiyogram (EKG) kullanarak test etti. Bunun sonucunda ise, sol tarafında uyuyan katılımcıların EKG değerlerinde en önemli değişiklikleri dinlenirken gördüklerini gösterdi.