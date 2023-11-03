Bilim insanları bir sırrı daha çözdü! Bayıldığımızda bize ne oluyor?

Kaliforniya Üniversitesi (UC) San Diego'dan araştırmacılar, ilk kez, kalbi beyne bağlayan ve bayılmayı, diğer adıyla senkopu tetikleyen kesin genetik yolu belirlediler. Oldukça büyük bir keşif olmasının yanı sıra, bayılmanın yaygın ve kalıcı olduğu durumlar için etkili tedaviler bulmanın yöntemini de bulmayı sağlayabilir.

Geleneksel olarak beynin, talimatları hızla takip eden kalbe bir sinyal gönderdiği düşünülüyordu. Ancak Biyoloji Bilimleri Yardımcı Doçenti Vineet Augustine liderliğindeki ekip, bu yolun hikayenin yalnızca yarısı olduğunu göstermeyi başardı.

Augustine, elde ettiklere verilere bağlı olarak, kaylbin beyne de sinyaller gönderebildiğini ve bunun beyin fonsksiyonlarını değiştirebildiğini belirtti. Çalışmalarının, fizyolojik, davranışsal ve sinir ağları düzeyinde bayılmanın ardındaki mekanizmayı özetleyen, genetik olarak tanımlanmış bir "kalp refleksinin" ilk kapsamlı ortaya çıkışı olduğunu da sözlerine ekledi.