Bilim insanları laboratuvarda "ses dalgaları" ile Covid ve grip virüslerini yok etti

Laboratuvarda yapılan deneylerde, yüksek frekanslı ultrason (ultrases) dalgalarının, Influenza A (H1N1) ve Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüslerini etkisiz hale getirdiği kanıtlandı. Bilim insanları, ultrason dalgalarının yarattığı mikro titreşimlerin, virüs parçacıklarını çevreleyen koruyucu dış zarfı fiziksel olarak parçaladığını tespit etti. "Akustik rezonans" prensibine dayanan bu yöntemde, ses dalgalarının frekansı virüsün doğal titreşimiyle eşleşerek zarı patlatıyor. Deneylerde çevre hücrelerin zarar görmediği, sıcaklık ve pH seviyelerinin sabit kaldığı gözlemlendi.

Hesaplamalı fizikçi Odemir Martinez Bruno, bu durumu virüsün geometrik yapısı sayesinde enerji emerek adeta bir patlamış mısır gibi patlamasına benzetti. Çevreye zarar vermeyen ve virüs direnci yaratmayan bu yöntemin dengue, zika ve chikungunya virüsleri üzerinde de denenmesi planlanıyor.

Yetkililer, çalışmanın henüz laboratuvar aşamasında olduğunu, insan veya hayvanlar üzerinde test edilmediğini belirterek teknolojinin henüz yolun başında olduğunu vurguladı.