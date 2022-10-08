Bilim insanlarından korkutan araştırma: Mikroplastikler anne sütünü zehirliyor! Bu ürünlere elinizi bile sürmeyin

Bebeklerin özellikle kimyasal kirleticilere karşı savunmasız olduğu biliniyor ve bilim insanları, son dönemde elde edilen verilerde anne sütünde de ortaya çıkan mikroplastiklerle ilgili acilen çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Fakat buna rağmen, emzirmenin bir bebeği beslemenin en iyi yolu olmaya devam ettiğini vurguladılar.

"ANNE SÜTÜNDE İLK KEZ TESPİT EDİLDİ"

Anne sütü örnekleri, İtalya'nın Roma kentinde doğum yaptıktan bir hafta sonra 34 sağlıklı anneden alındı. Bunların %75'inde mikroplastik tespit edildi. Önceki araştırmalar, mikroplastiklerin insan hücre dizilerinde, laboratuvar hayvanlarında ve deniz vahşi yaşamında toksik etkilerini göstermişti, ancak yaşayan insanlar üzerindeki etkisi bilinmiyor. Plastikler genellikle daha önce anne sütünde bulunan ftalatlar gibi zararlı kimyasallar içeriyor.

"MARUZİYET KAÇINILMAZ"

Bilim insanları, annelerin plastik ambalajlarda yiyecek ve içecek ve deniz ürünleri tüketimini ve ayrıca plastik içeren kişisel hijyen ürünlerini kullandığını kaydetti. Ancak mikroplastiklerin varlığı ile hiçbir ilişki bulamadılar. Araştırmacılar, gelecekte daha büyük çalışmaların belirli risk faktörlerini tanımlayabilmesine rağmen, çevrede her yerde bulunan mikroplastik varlığının "insan maruziyetini kaçınılmaz hale getirdiğini" öne sürüyor.