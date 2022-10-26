Bilim insanlarından şaşırtan araştırma! Çocuğunuzun cinsiyeti beynin daha hızlı yaşlanmasında etken

Bilim insanları, bir oğlunuzun olmasının beyninizi daha hızlı yaşlandırdığını gösteriyor.ABD'de 13.000'den fazla 50 yaş üstü üzerinde yapılan bir araştırma, en az bir oğlu olan ebeveynlerin, olmayanlara kıyasla daha hızlı bilişsel gerileme yaşadığını buldu. Ayrıca birden fazla oğlu olanların bilişsel yeteneklerini, sadece kızı olanlara göre daha hızlı kaybettiler.
"ERKEK ÇOCUĞUNA SAHİP OLMAK DAHA DÜŞÜK SAĞLIKLI YAŞAM TARZIYLA İLİŞKİLİ"
ABD ve Çekya'dan araştırmacılar, ortaya çıkan sonucun sebepleri ile ilgili net bir veri elde etmedi. Ancak, kızların ileri yaşlarında ebeveynlerine bakma ve duygusal destek sunma, yaşlandıkça daha sağlıklı kalmalarına yardımcı olma olasılığının daha yüksek olabileceğini öne sürdüler. Ayrıca, erkek çocukları olanların sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme olasılıkları daha düşük olduğu görüldü.
Prag'daki Charles Üniversitesi ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nden oluşan ekip, 30.000'den fazla 50 yaş üstü ve eşlerini izleyen devam eden çalışmadan veri topladı. Yaklaşık 14 yıl boyunca takip edilen 13.222 ebeveyn mevcut çalışma için uygun bulundu. Sahip oldukları çocuk sayısını ve cinsiyetlerini bildirdiler.
Çalışmaya katılan ebeveynler, ayrıca hafıza, konsantrasyon, düşünme ve anlama gibi zihinsel becerilerini değerlendiren düzenli bilişsel testleri de tamamladılar. Bu testler, 10 kelimelik bir listeyi hatırlamayı, yedişerli 100'den geriye doğru saymayı ve 10 sürekli sayı için geriye doğru saymayı içeriyordu. 4.862'si bir, 3.523'ü iki ve 2.487'si üç ve daha fazla olmak üzere toplam 10.872 katılımcının erkek çocuğu vardı. Oğlu olmayanların 891'inin bir kızı, 905'inin iki kızı ve 554'ünün üç ve daha fazla kızı vardı.
"OĞLU OLANLARDA BİLİŞSEL GERİLEME DAHA FAZLA"
Journal of Psychiatric Research dergisinde yayınlanan sonuçlar, en az bir oğlu olan ebeveynlerin, hiç oğlu olmayanlara kıyasla daha hızlı bilişsel gerileme oranına sahip olduğunu gösteriyor. Zihinsel bozulma hızı hem babalar hem de anneler için benzerdi.
Ancak Katrin Wolfova ve ekibi, sonuçları çarpıtabilecek sosyodemografik ve sağlık faktörlerini hesaba kattıktan sonra bile hala görünür olduklarını söyledi. Analizleri ayrıca, birden fazla oğlu olan ebeveynlerin zihinsel yeteneklerindeki gerilemenin, yalnızca kızları olan ebeveynlere kıyasla daha hızlı olduğunu ortaya koydu.
"ERKEK ÇOCUĞA SAHİP OLMAK BEYNİN YAŞLANMASINDA DEZAVANTAJLI"
Araştırmacılar, anneler ve babalar arasındaki etkinin benzer olduğu düşünüldüğünde, ebeveynliğin bir yönünün "bilişsel yaşlanmada rol oynayabileceğini" belirtti. Her ne kadar sürecin arkasındaki mekanizma tespit edilmese de, kızların oğullarından daha fazla sosyal destek sunduğu, daha sık olarak hayatın ilerleyen dönemlerde destek olduğu görüldü. Bu durumun ise, erkek çocuğa sahip olmanın ilerleyen dönemlerde beynin yaşlanmasında dezavantajlı olabileceğini gösterdiği belirtildi.
"KIZ ÇOCUĞUNA SAHİP OLMAK BUNAMA RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR"
Bir çocuğun biyolojik cinsiyeti de ebeveyn davranışlarını etkileyebilir. Ekip, kız çocuklarının ebeveynleri arasında fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki bu birleşik faydanın "daha düşük bunama riskine sahip olduğunu" söyledi.
Araştırmacılar, biyolojik, evlat edinilmiş veya üvey çocuk olmalarına bakılmaksızın, katılımcıların sahip oldukları tüm çocukları hesaba kattıklarını kaydetti. Ebeveynler ve oğullar arasındaki beyin bozulmasının arkasında biyolojik mekanizmalar varsa, bunun sonucu önyargılı olabileceğini söylediler.