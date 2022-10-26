Bilim insanlarından şaşırtan araştırma! Çocuğunuzun cinsiyeti beynin daha hızlı yaşlanmasında etken

Bilim insanları, bir oğlunuzun olmasının beyninizi daha hızlı yaşlandırdığını gösteriyor.ABD'de 13.000'den fazla 50 yaş üstü üzerinde yapılan bir araştırma, en az bir oğlu olan ebeveynlerin, olmayanlara kıyasla daha hızlı bilişsel gerileme yaşadığını buldu. Ayrıca birden fazla oğlu olanların bilişsel yeteneklerini, sadece kızı olanlara göre daha hızlı kaybettiler.

"ERKEK ÇOCUĞUNA SAHİP OLMAK DAHA DÜŞÜK SAĞLIKLI YAŞAM TARZIYLA İLİŞKİLİ"

ABD ve Çekya'dan araştırmacılar, ortaya çıkan sonucun sebepleri ile ilgili net bir veri elde etmedi. Ancak, kızların ileri yaşlarında ebeveynlerine bakma ve duygusal destek sunma, yaşlandıkça daha sağlıklı kalmalarına yardımcı olma olasılığının daha yüksek olabileceğini öne sürdüler. Ayrıca, erkek çocukları olanların sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme olasılıkları daha düşük olduğu görüldü.

Prag'daki Charles Üniversitesi ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nden oluşan ekip, 30.000'den fazla 50 yaş üstü ve eşlerini izleyen devam eden çalışmadan veri topladı. Yaklaşık 14 yıl boyunca takip edilen 13.222 ebeveyn mevcut çalışma için uygun bulundu. Sahip oldukları çocuk sayısını ve cinsiyetlerini bildirdiler.