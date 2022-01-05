Bilim insanlarından yepyeni bir buluş! Kanseri tamamen tedavi edebilecek o adım atıldı

Testin onay alması durumunda, hastaların tedaviye yanıt verme olasılığını artıran erken teşhiste önemli bir adım atılabilir. "Metastatik" yani yayılan kanser türleri ile mücadele konusunda tasarlanan ilaçlara erken erişim, hayatı tehdit eden ve hızlı ilerleyen kanser türlerinde oldukça erken hareket etmeyi mümkün kılıyor. Üstelik geliştirilen bu test, hastalığın yayılıp yayılmadığını da tespit edebilir.

Geliştirilen bu yeni test, "metabolit" olarak adlandırılan küçük molekül seviyelerini profilleyen nükleer manyetik rezonans (NMR) spektroskopisi adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. Sağlıklı bireyler ve kanserli bireyler arasında farklı "metabolik parmak izleri" olması sayesinde bu durumun erken aşamada tespit edilebileceği görülüyor.

Çok net bir kanser belirtisi olmayan kişilerde, şu anki mevcut testler arasında daha fazla araştırmaya yönlendirebilecek net bir yol bulunmuyor. Bu nedenle kanser belirtileri kısa sürede ilerleyerek ileri aşamalarda tespit edilmesi sonucunda hayati risk büyük oranda artıyor.

"BU TEST KANSER TÜRÜNÜ DE AYIRT EDEBİLİYOR"

"Clinical Cancer Research" adı verilen bir yayında ortaya konulan çalışmada, Larkin ve meslektaşları, net bir semptomu olmayan fakat yorgunluk, kilo kaybı gibi şikayetlerle gelen 300 hastadan örnekler adı. Bu örneklerin test edilmesinin ardından her 20 kişiden 19'unun kanserini doğru tespit ettiğini fark ettiler. Fakat bu aşamada sahip olunan tümör tipini tam olarak tespit edilemese de bu vücutta bir kanser durumunun teşhis edilmesi konusunda atılan ilk adım olarak değerlendiriliyor.

Tüm bunların yanı sıra bu test, lokalize veya metastatik (yayılan veya bölgesel) kanser hastalarını %94 oranla doğru şekilde ayırt edebiliyor. Bu sayede geliştirilen bu test, kanser türünü bilmeden yayılıp yayılmadığını tespit edebilen ilk test olarak literatüre giriyor.

Larkin, bu tip bilgilerin hastaları tedavi etme şeklinde önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Örneğin; belirli immünoterapilerin metastatik kanserli kişilerde hayatta kalma oranını artırdığını gösteriyor. Ancak bu tedavi yönteminin pahalı ve yan etkileri olması sebebiyle doğru bir uygulama süreci gerektiriyor. Bu test ise hem tümörü erken teşhisi etmesi hem de kanser türü arasında yapabildiği ayrım sayesinde doğru bir tedavi adımını da mümkün hale getiriyor.