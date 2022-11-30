Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz açıkladı! Virüsler birbiriyle karıştı dikkat

Bunlar sadece solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan Covid- 19 etkeni değil, diğer solunum yolu enfeksiyonu kaynağı virüslerin de dolaşımda olduğunu bize gösteriyor. Bunların solunum yollarına etkenleri birçok benzer belirtiler ile seyrediyor. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, öksürük, balgam, yaygın kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerle bunlar seyredebiliyor. Bunları birbirinden semptomlar aracılığı ile ayırabilmek aslında çok kolay değil. Çünkü benzer semptomlar ile gider. Bu noktada nezleye sebep olan rinovirüs, RSV gibi virüsler, gribe sebep olan influenza A, B gibi virüsler ve son 2 yıldır ülkemizin, dünyanın gündemini meşgul eden Covid-19'a sebep olan Sarscov 2 virüsü aynı anda çok sayıda vakaya yol açan bir solunum yolu enfeksiyonuna sebep oluyor" diye konuştu.