Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den uyarı! "Dikkatsizlik, yeni yıla hastanede girmeye sebep olabilir"

Çünkü solunum yolu enfeksiyon riski halihazırda yüksek. Çünkü acil servislere başvuranlarda Covid-19 enfeksiyon oranı çok çok düşük oranda olmasına rağmen diğer solunum yolu enfeksiyonları riski fazla. Kapalı, kalabalık alanlarda olduğunuz zaman bu riski üstleniyorsunuz. Yeni yılda enfekte ve hastanelik olma riskiniz yüksek olabilir. Çünkü bunların tamamı da aşı ile korunabilir enfeksiyonlar değil. Sadece grip ve Covid-19 açısından bir aşı ile korunabilme söz konusu. Diğer solunum yolu enfeksiyonları açısından bir aşı yok. Dolayısıyla bundan aşı ile korunabilme imkanınız olmadığına göre yeni yıla çekirdek ailenizle evde, olabildiğince küçük popülasyonda girdiğiniz zaman yeni yıla enfekte, enfeksiyonla karşılamayacaksınız diyebiliriz. En önemli önerimiz bu" dedi.