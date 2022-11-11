Bilimde adeta "sıçrama"! Tedavi edilemeyen kanserlerde umut: Bağışıklık sistemi yeniden düzenlenecek…

Deneysel çalışmada 16 farklı hasta bulunuyor. Sadece kendileri için geliştirilmiş, tümörlerdeki zayıf noktaları hedef alan bir tedavi geliştirildi ve bu tedavi yöntemi; bilim dünyası tarafından "ileri sıçrama" olarak nitelendirildi.

"T HÜCRELERİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN PARÇASINA ODAKLANIYOR"

Terapinin etkinliği şu an ilk aşamalarda bulunması ve zaman alması gibi süreçlerle karşılaşılsa da ilerleyen dönemlerde kanseri yenme konusunda yeni kapılar açabilir. Çalışma, vücutta devriye gezen ve diğer hücreleri problemlere karşı inceleyen T hücreleri adı verilen bağışıklık sisteminin bir parçasına odaklanıyor.

Enfeksiyon belirtilerini veya kanserli hale gelen sapkın hücreleri etkili bir şekilde tespit etmek için reseptör adı verilen proteinleri kullanırlar. Kanserler, T hücrelerinin tespit etmesi zor olabilir. Bir virüs insan vücudundan belirgin bir şekilde farklıdır. Kanser hücreleri, kendi hücrelerimizin bozulmuş bir versiyonudur.