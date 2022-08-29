Bilinçsiz kullanımı birçok hastalığa davetiye çıkarıyor! Yaz aylarında dikkat...

"Bilinçsiz kullanılan klima, ortamda bulunan nem miktarını kontrolsüz bir şekilde azaltır. Kuru havada enfeksiyonlar daha kolay yayılır. Bu durum bademcik iltihabı ve alerjik nezle gibi hastalıklara yol açabilir. Klimaların düzenli olarak bakımının yapılmaması, filtrelerinin olması gerektiği gibi temizlenmemesi, farenjit, larenjit ve sinüzit gibi farklı üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Kişinin yaşamını kaybetmesine yol açabilecek kadar ciddi bir hastalık olan zatürreye de yol açabilen klima çarpması, genellikle burun tıkanıklığı, kuru öksürük, hapşırık, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, kramp, baş ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma, bilinç bozukluğu gibi pek çok belirtiye neden olabilir. Klimanın önüne serinlemek için geçilmemesi gerekir. Özellikle çalışma alanlarındaki klimaların bulunduğu konum nedeniyle kişiyi çarpabileceğini, gerektiğinde klimanın fan hızının yavaşlatılması ya da hava akımının kişinin direkt olarak üzerine gelmemesi için yönlendirilmesi gerekir. Klimanın bulunduğu ortama terliyken girilmemesi, klimanın hava akımına direkt olarak maruz kalınmaması, odanın yüzde 40 ila yüzde 50 aralığında nem oranına sahip olması, dış ortam ile iç ortam sıcaklık farkının 10 dereceden fazla olmaması gerekir. Klimanın bulunduğu ortamın düzenli olarak havalandırılması ve klima bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekiyor."