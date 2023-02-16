Bilinçsiz müdahale ölüme sebebiyet verebiliyor! Uzmanlardan ilk yardım uyarısı...

Prof. Dr. Mehmet Bulut, ezilme-crush sendromunun genellikle deprem ve maden kazası nedeniyle göçük altında kalma, trafik kazası, patlama gibi olaylardan sonra görülebilen bir sendrom olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tür travmanın (dış etkenlerin neden olduğu bölgesel yaralanma) doğrudan etkisinin ardından gerçekleşen en sık ölüm nedeni crush sendromu olabiliyor. Crush sendromlu kişi enkaz altından çıktığında sağlıklı görünebilir. Ancak detaylı tetkikler yapılarak tüm organlar kontrol edilmeli. Hızlı ve etkin bir tedavi uygulanması gerekir.