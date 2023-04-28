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Bilinçsiz tüketimi ölümle sonuçlanabiliyor! Doğru olanı seçmek için...

Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında vakaların daha çok görüldüğünün altını çizen uzmanlar, mantar zehirlenmesine karşı uyarıda bulunuyırlar. Bilinçsizce toplanan ve yenen mantarların zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabileceğini belirten Dr. Meltem Arslan, yoğurtla yemek veya yıkamak gibi çözümlerin de yeterli olmayacağını bu nedenle sadece ambalajlı ve etiketli mantarların yenmesi gerektiğini söylüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:05
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Bilinçsiz tüketimi ölümle sonuçlanabiliyor! Doğru olanı seçmek için...

Mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Dr. Meltem Arslan, "Mantarların zehirli olup olmadıklarını şekline, rengine vb. bakarak anlamak mümkün değildir.

Mantarın taze ya da konserve olması, sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesi, yoğurtla birlikte tüketilmesi gibi hiçbir yöntem mantar zehrini yok edemez. Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir. Satın alacağınız mantarın ambalajlı olmasına ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir.

Mantar zehirlenmesinin ilk bulguları; sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma, ateş, terleme, bulanık görme, yüzde kızarıklık, ağızda metalik tat, karın ağrısı ve ishaldir. Daha sonra karaciğer, böbrek ve diğer organlar etkilenebilir, daha da ilerlerse koma ve ölümle sonuçlanabilir.

Bu belirtilerden biri ya da birkaçı ortaya çıktığında en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

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