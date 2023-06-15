Bilinçsizce tüketimi ölüme neden oluyor! Uzmanlar bu belirtilere dikkat diyor...





'Mantarlar ciddi ve potansiyel olarak ölümcül zehirlenmelere yol açabilir'

Doç. Dr. Doğan, çoğu durumda tüketilen mantar türlerinin bilinmediğini belirterek mantar zehirlenmelerinde ekseriyeetle hafif gastrointestinal bulgular görüldüğünü ifade etti.

Akut zehirlenmeye neden olan mantarların ise yendikten 6 saat sonra yaşamı tehdit ettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, "Tüketildikten altı saat sonra belirtilere neden olan mantarlar ise ciddi ve potansiyel olarak ölümcül zehirlenmelere yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Çeşitli mantar türlerinin yenildikten hemen sonra akut gastroenterite neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Bu mantarların yutulmasıyla belirtiler 1 ila 3 saat içinde ortaya çıkar ve mide bulantısı, kusma ve karın kramplarının yanı sıra ishali içerir. Şiddetli zehirlenmelerde, karaciğer hasarı, böbrek yetmezliği ile birlikte baş dönmesi, ataksi, titreme, nöbet ve koma gibi nörolojik semptomlar gelişebilir. Bunun sonucu olarak hastalar yoğun bakım takibi gerektiren ve hayatı tehdit eden çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya kalabilmekte ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir." şeklinde konuştu.