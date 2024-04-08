Bilinçsizce tükettiği vitamin hayatına mal oldu! Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek değer...

89 yaşındaki emekli bir işadamı olan David Mitchener, geçen yıl aşırı D vitamini seviyesinin sonucu olarak vücutta kalsiyum birikmesi olan hiperkalsemiden öldü.
Michener, 10 Mayıs 2023'te hastaneye kaldırıldı ve on gün sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Hastanedeki adli tabip yardımcısı Jonathan Stevens'ın raporuna göre 89 yaşındaki adamın D vitamini düzeyleri kaydedilebilir maksimum seviyedeydi.
D vitamini toksisitesi, Michener'in ölümünde konjestif kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği ve hiperkalseminin yanı sıra ana faktörlerden biri olarak listelendi.
Ölümünden önce yapılan bir test, Mitchener'in D vitamini düzeyinin laboratuvar tarafından kaydedilebilen maksimum düzey olan 380 ng/mL olduğunu gösterdi.
Referans olarak, Tıp Enstitüsü'nün (IOM) 2010 yılındaki bir raporunda, 20 ng/mL'lik D vitamini seviyesinin iyi kemik sağlığı için yeterli olduğu ileri sürülmüştür.
David Mitchener'in ölümüyle ilgili rapor, vitamin takviyelerinin "aşırı miktarda alındığında potansiyel olarak çok ciddi risklere ve yan etkilere" sahip olabileceği yönündeki endişeleri de ortaya koydu.
Hiperkalsemi, kemikleri zayıflatabilen, böbreklere ve kalbe zarar verebilecek nadir fakat çok ciddi bir tıbbi durumdur.