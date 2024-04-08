Bilinçsizce tükettiği vitamin hayatına mal oldu! Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek değer...

Ölümünden önce yapılan bir test, Mitchener'in D vitamini düzeyinin laboratuvar tarafından kaydedilebilen maksimum düzey olan 380 ng/mL olduğunu gösterdi.

Referans olarak, Tıp Enstitüsü'nün (IOM) 2010 yılındaki bir raporunda, 20 ng/mL'lik D vitamini seviyesinin iyi kemik sağlığı için yeterli olduğu ileri sürülmüştür.