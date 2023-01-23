Binlerce insanı öldüren bakteri hayat kurtarabilir! Bilimde çığır açan gelişme

Bilim insanları, cüzzama sebep olan bakterilerin, olgun hayvanlarda hasara, tümörlere neden olmadan karaciğerin boyutunu küçültmek için hücreleri yeniden programlayabildiklerini keşfettiler.
Bu keşif, yaşlanan karaciğeri yenilemek ve insanlarda sağlıklı yaşam süresini uzatmak için kullanılabileceğine dair umudu artırdı.
"HASARLI KARACİĞERİN YENİLENMESİNE YARDIMCI OLABİLİR"
Uzmanlar, hasarlı karaciğerin yenilenmesine yardımcı olabileceğini ve böylece karaciğerlerinin tüketme noktasında olan insanlar için tek iyileştirici seçenek olan nakil ihtiyacını azaltabileceğini umut ediyor.
Önceki çalışmalar, invaziv bir teknikle fare karaciğerlerinin yeniden büyüdüğünü tespit etti ve bu durum ise genellikle karaciğerde ülser ve tümör büyümesiyle sonuçlanmıştır. Ancak Edinburgh araştırmacıları, bu hücresel yeniden programlama yeteneğini önceki keşifleri üzerine inşa ettiler.
"SAĞLIKLI VE ZARAR GÖRMEMİŞ KARACİĞERLERİN GELİŞTİĞİ TESPİT EDİLDİ"
Louisiana, Baton Rouge'daki ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı ile birlikte çalışan ekip, cüzzam bakterisinin doğal bir taşıyıcısı olan 57 armadilloya bu bakteriyi bulaştırdı. Daha sonra karaciğerlerini enfekte olmayan ve enfeksiyona dirençli olduğu bulunan armadillolarla karşılaştırdılar.
Enfekte hayvanların, enfekte olmamış ve dirençli armadillolarla aynı şekilde büyümüş, ancak sağlıklı ve zarar görmemiş karaciğerler geliştirdiğini buldular.
"GEN AKTİVASYONU SAYESİNDE GENÇLEŞTİRİYOR"
Ekip, bakterilerin karaciğerin doğasında var olan rejeneratif yeteneğini organın boyutunu büyütmek için "kaçırdığına" inanıyor, bu nedenle büyüyebilecekleri yerde ona daha fazla hücre veriyor.
Böylece bakteriler bencil davranıyor ve daha fazla besin sağlayarak kendilerine bakıyorlardı. Bu durum ise karaciğer kazara fayda sağladı. Ayrıca, karaciğer hücrelerinin ana türlerinin (hepatositlerin) enfekte armadillolarda "gençleştiğini" ve gen aktivitesinin genç hayvanlardakine benzer hale geldiğini keşfettiler.
Metabolizma, büyüme ve hücre çoğalması ile ilgili genler aktive edildi ve yaşlanma ile bağlantılı olanlar aşağı regüle edildi veya baskılandı.
"SON VERİLER BİLİM İNSANLARINI UMUTLANDIRDI"
Bilim insanları bunun nedeninin, bakterilerin karaciğer hücrelerini yeniden programlaması, onları daha sonra yeni hepatositler haline gelen ve yeni karaciğer dokuları geliştiren daha önceki gelişim aşamasına geri döndürmesi olduğunu düşünüyor.
Karaciğer hastalığı şu anda dünya çapında yılda iki milyon ölüme neden oluyor, ancak Edinburgh Üniversitesi Rejeneratif Tıp Merkezi'nden Profesör Anura Rambukkanan elde ettikleri son veriler sebebiyle umutlu.
Rambukkanan, "Canlı hayvanlarda olumsuz etkilere neden olmadan bakterilerin karaciğeri işlevsel bir organ olarak nasıl büyüttüğünü belirleyebilirsek, bu bilgiyi yaşlanan karaciğerleri gençleştirmek ve hasarlı dokuları yenilemek için daha güvenli terapötik müdahaleler geliştirmek için tercüme edebiliriz" diyor.