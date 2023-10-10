Binlerce yıllık "doğal ağrı kesici": Tıpta faydası ispatlandı! Eskiler haklı çıktı...

Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan çemen otu, her yemeğe farklı bir tat katarken aynı zamanda sağlık için de oldukça faydalıdır. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kolaylıkla bulabileceğiniz bu besini rahatlıkla tüketebilirsiniz.
Soya ile aynı aileden olan çemen otu, taze veya kuru olarak tüketilibir. Aynı zamanda yapraklar, dallar ve hatta köklerini baharat olarak kullanabilirsiniz. Takviye olarak kullanıldığı durumlar da görülür.
Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, birçok araştırma çemen otunun çeşitli sağlık yararlarının olabileceğini gösteriyor. Çemen otu birçok riskleri azaltmaya yardımcı olabilir;
Tüm bunların yanı sıra çemen otundaki bileşikler, hamilelik esnasında rahim kaslarının kasılmasına neden olabilir. Bu nedenle öncelikle doktorunuza danışmanız büyük önem taşır.
Çemen otu, hem Hint hem de Çin tıbbında tıbbi olarak kullanılan bitkiler arasında yer alır. Bu özler; sabun, makyaj malzemesi ve çay olarak yüzlerce yıl boyunca farkı alanlarda kullanıldı. Tüm bu özellikleriyle birlikte çemen otu birçok besin ögesine sahiptir.
Tüm bu etkileriyle birlikte çemen otu tohumu, aynı zamanda yapraklarıyla da kilo vermeyi kolaylaştırır. Suda çözünür bir lif olan galaktomannan adlı bileşik ile kilo yönetimine yardımcı olur. Tok hissetmenizi sağlayan bu bileşik aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını da hızlandırır.
Lif ve antioksidanlar bakımından zengin olan besin, aynı zamanda vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur, sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlık, mide ağrısı gibi sorunlara karşı çare olabilecek bu besin, sabah erken saatlerde içilen çemen otu suyu ile kabızlığı da önleyebilir.
Yüksek lif içeriği sayesinde toksinlere bağlanır ve dışarı atılmasını sağlar. Bu durum, kolonun mukoza zarını kanserden korumayı sağlar.
Çemen otu tohumu ve yaprakları aynı zamanda diyabet hastaları için de oldukça faydalıdır. Karbonhidratın sindirim ve emilim süresini yavaşlamasını sağlayarak kan şekerinin düşmesine yardımcı olur.
Çemen otu tohumu, anne sütü üretimini ve akışını kolaylaştırır. Geleneksel Asya tıbbında binlerce yıldır kullanılan bu tohumun, 2014 yılında yakın zamanda doğum yapmış 25 kadın üzerinde iki hafta boyunca günde üç fincan çayı içilerek süt hacminde artış sağladığı keşfedildi.
Çemen otu tohumu, tüm bunların yanı sıra bir anti-inflamatuar ajan olması sayesinde antioksidan etkisiyle birlikte vücuttaki iltihabı azaltabilir. 2012 yılında yapılan bir araştırma sonucunda içeriğindeki "flavanoid" sayesinde bu iltihap oranını büyük oranda düşürebileceğini gösterdi.
Araştırmacılar, bu bitkide bulunan "alkaloid" adı verilen bileşik sayesinde beynin ağrıyı algılayan duyu reseptörlerini bloke etmeye yardımcı olduğunu keşfetti. Adet sancıları gibi şiddetli ağrılarda oldukça etkili olduğu gösterilen bu bitkinin düzenli tüketimi, kadınların bu dönemleri daha hafif geçirebildiği de tespit edildi.