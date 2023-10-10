Binlerce yıllık "doğal ağrı kesici": Tıpta faydası ispatlandı! Eskiler haklı çıktı...

Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan çemen otu, her yemeğe farklı bir tat katarken aynı zamanda sağlık için de oldukça faydalıdır. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kolaylıkla bulabileceğiniz bu besini rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Soya ile aynı aileden olan çemen otu, taze veya kuru olarak tüketilibir. Aynı zamanda yapraklar, dallar ve hatta köklerini baharat olarak kullanabilirsiniz. Takviye olarak kullanıldığı durumlar da görülür.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, birçok araştırma çemen otunun çeşitli sağlık yararlarının olabileceğini gösteriyor. Çemen otu birçok riskleri azaltmaya yardımcı olabilir;

Şeker hastalığı

Obezite

Yüksek kolesterol

Yüksek kan basıncı

Kalp İşlevi

Bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlar

İltihap

Tüm bunların yanı sıra çemen otundaki bileşikler, hamilelik esnasında rahim kaslarının kasılmasına neden olabilir. Bu nedenle öncelikle doktorunuza danışmanız büyük önem taşır.