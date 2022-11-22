Bir bardağı akciğerlerdeki tüm enfeksiyonu temizliyor! Tertemiz ciğerler için…

Bununla birlikte, araştırmalar, besin açısından zengin bir diyet uygulamak da dahil olmak üzere yaşam tarzı değişikliklerinin akciğerlerinizi korumaya hatta akciğer hasarını ve hastalık semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Dahası, belirli besinlerin ve gıdaların özellikle akciğer fonksiyonu için faydalı olduğu tespit edilmiştir.