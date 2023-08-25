Bir daha ne mide ağrısı yaşayacaksınız ne de yanması! Gastrit ve reflünün doğal ilacı...

ALKALİ BESİNLER Alkali besinler, mide asidini nötralize etmeye yardımcı olabilir. Alkali besinler arasında muz, kavun, karnabahar, fındık ve badem bulunur. Böylece mide asidinin yoğunluğunun neden olduğu sorunlarla daha iyi mücadele edebilirsiniz. Daha yüksek pH'a sahip olan bu besinler alkalidir ve güçlü mide asidinin dengelenmesine yardımcı olabilir.

BEYAZ ET VE YAĞSIZ BALIK TÜRLERİ Beyaz et ve yağsız balık, yağ içeriği düşüktür ve sindirimi kolaydır. Bu nedenle, reflü ve gastrit şikayetlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Tavuk, hindi, balık ve deniz ürünleri gibi yağsız etlerin yağ oranı düşüktür ve asit reflü semptomlarına neden olma olasılığı yağlı etlere göre daha azdır. Bunları ızgarada, fırında veya buğulama yöntemiyle tüketmeniz ise; asıl püf noktasını oluşturuyor. Kızartma gibi tekniklerle pişirilmelerinin sonucunda yoğun yağ içeriğine sahip besinlere dönüşmeleri halinde mide rahatsızlıklarını rahatlatmak yerine tam aksi bir etki gösterebilirler.