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Bir damlası bile gençleştirmeye yetiyor! Göz kenarlarındaki çizgileri 15 günde ortadan kaldıran doğal mucize

Göz çevresinde bulunan ince çizgilere genel olarak kaz ayakları denmektedir. Aslında kaz ayakları gülümserken çoğu kişide belirgin hale gelir. Ancak zamanla bu çizgilerin oturmasıyla göz kenarlarında belirgin kırışıklıklar meydana gelir. Mimik yapmadığınız halde seçilebilen kırışıklıklar yaşlanmayla beraber derinin incelmesiyle daha da belirgin hale gelir. Ancak bu kırışıklıkların giderilmesini sağlayan yöntemler de bulunuyor. İşte sadece 15 günde kaz ayaklarından tamamen kurtulmanızı sağlayan mucize…

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Giriş Tarihi: 19.06.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 11:37
Bir damlası bile gençleştirmeye yetiyor! Göz kenarlarındaki çizgileri 15 günde ortadan kaldıran doğal mucize

Sizler için göz çevresinde işe yarayan ve kesin etki gösteren tarifleri bu yazıda derledik. Düzenli kullanımda hepsinden mutlaka fayda göreceğinizi ise garanti ediyoruz…

YUMURTA BEYAZI MASKESİ

Yumurta, göz kenarındaki kırışıklıkları gidermede idealdir.

Malzemeler;

  • 1 yumurta

Yapılışı;

1 yumurtanın beyazını köpük kıvamına gelene kadar mikser yardımıyla çırpın. Köpük haline gelen yumurtanın akını göz çevrelerinize sürün. 10-15 dakika boyunca kurumasını bekleyin ve ılık suyla durulayın.

Haftada iki defa bu uygulamayı yapmanz, kısa süre içerisinde kırışıklıkların kısa sürede yok olmasını sağlayacaktır.

Yumurta akı, cildin sıkılaşmasına katkıda bulunur.

Ciltteki hasar almış bölgelerin de iyileşmesini sağlayan proteinler içermektedir.

Cildinizi daha pürüzsüz hale getirecek olan yumurta akı, göz altı morluklarını da geçirmeye yardımcı olur.

LİMONLU ZEYTİNYAĞI KÜRÜ

Bu iki malzeme tek başına bile oldukça güçlü etkiler sağlarken birlikte göz çevresindeki kırışıklıkları anında gideriyor.

Malzemeler;

  • 1 çorba kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Limon suyu ile zeytinyağını bir kabın içerisinde karıştırın. Ardından gözlerinizin çevresine birer damla sürüp masaj yardımıyla cildinize yedirin. 10 dakika bekledikten sonra soğuk suyla durulayın ve her ün uygunlayın.

15 gün içerisinde bu yöntem sayesinde göz çevrenizdeki tüm kırışıklıklardan kurtulacaksınız.

Limon suyu cildinizi yeniler, ölü deriyi arındırır ve cildi canlandırır.

Zeytinyağı ise cildinizi nemlendirir, gözaltı şişkinliklerinizi azaltır ve erken yaşlanmanın tüm etkilerini yok eder.

ALOE VERA MASKESİ

Göz çevresindeki kırışıklıkları gidermede yardımcı olan bir diğer madde aloe veradır.

Bitki olarak alabileceğiniz gibi marketlerde satılan %100 doğal içerikli aloe verayı günlük olarak göz çevrenize krem olarak sürmeniz yeterlidir.

Uygulama;

Göz çevrenize mercimek büyüklüğünde bir miktar sürün ve gece boyunca kurumaya bırakın. Sabah uyanınca gözlerinizi soğuk suyla yıkayın.

İçerisinde yüksek miktarda A,C, E ve B12 vitamini barındıran aloe vera, cildin hızla yenilenmesine yardımcı olur.

Aynı zamanda yüksek antioksidan etkiye sahiptir.

Düzenli kullanıldığında 2 hafta içerisinde göz çevresindeki kırışıklık görünümünü bitirir.

KOYU HALKALARI DA GİDEREN SALATALIK

Salatalık yüksek oranda su içerir ve kuruluğun neden olduğu kırışıklığı gidermede oldukça etkilidir.

Sadece kas ayaklarının değil göz çevresindeki koyu halkaların da giderilmesini sağlar.

Tek yapmanız gereken ise sabah ya da akşamları iki dilim salatalığı keserek göz çevrenize yerleştirip 15 dakika bekletin. Ardından ılıkla soğuk arası bir suyla durulayın.

Günlük olarak bu uygulama yapıldığında 3 hafta içerisinde belirgin sonuçlar alacaksınız.

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