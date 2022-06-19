Bir damlası bile gençleştirmeye yetiyor! Göz kenarlarındaki çizgileri 15 günde ortadan kaldıran doğal mucize

1 yumurtanın beyazını köpük kıvamına gelene kadar mikser yardımıyla çırpın. Köpük haline gelen yumurtanın akını göz çevrelerinize sürün. 10-15 dakika boyunca kurumasını bekleyin ve ılık suyla durulayın.

Haftada iki defa bu uygulamayı yapmanz, kısa süre içerisinde kırışıklıkların kısa sürede yok olmasını sağlayacaktır.

Yumurta akı, cildin sıkılaşmasına katkıda bulunur.

Ciltteki hasar almış bölgelerin de iyileşmesini sağlayan proteinler içermektedir.

Cildinizi daha pürüzsüz hale getirecek olan yumurta akı, göz altı morluklarını da geçirmeye yardımcı olur.