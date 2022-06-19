Bir damlası bile gençleştirmeye yetiyor! Göz kenarlarındaki çizgileri 15 günde ortadan kaldıran doğal mucize

Sizler için göz çevresinde işe yarayan ve kesin etki gösteren tarifleri bu yazıda derledik. Düzenli kullanımda hepsinden mutlaka fayda göreceğinizi ise garanti ediyoruz…
YUMURTA BEYAZI MASKESİ
Yumurta, göz kenarındaki kırışıklıkları gidermede idealdir.
Malzemeler;
Yapılışı;
1 yumurtanın beyazını köpük kıvamına gelene kadar mikser yardımıyla çırpın. Köpük haline gelen yumurtanın akını göz çevrelerinize sürün. 10-15 dakika boyunca kurumasını bekleyin ve ılık suyla durulayın.
Haftada iki defa bu uygulamayı yapmanz, kısa süre içerisinde kırışıklıkların kısa sürede yok olmasını sağlayacaktır.
Yumurta akı, cildin sıkılaşmasına katkıda bulunur.
Ciltteki hasar almış bölgelerin de iyileşmesini sağlayan proteinler içermektedir.
Cildinizi daha pürüzsüz hale getirecek olan yumurta akı, göz altı morluklarını da geçirmeye yardımcı olur.
LİMONLU ZEYTİNYAĞI KÜRÜ
Bu iki malzeme tek başına bile oldukça güçlü etkiler sağlarken birlikte göz çevresindeki kırışıklıkları anında gideriyor.
Malzemeler;
Yapılışı;
Limon suyu ile zeytinyağını bir kabın içerisinde karıştırın. Ardından gözlerinizin çevresine birer damla sürüp masaj yardımıyla cildinize yedirin. 10 dakika bekledikten sonra soğuk suyla durulayın ve her ün uygunlayın.
15 gün içerisinde bu yöntem sayesinde göz çevrenizdeki tüm kırışıklıklardan kurtulacaksınız.
Limon suyu cildinizi yeniler, ölü deriyi arındırır ve cildi canlandırır.
Zeytinyağı ise cildinizi nemlendirir, gözaltı şişkinliklerinizi azaltır ve erken yaşlanmanın tüm etkilerini yok eder.
ALOE VERA MASKESİ
Göz çevresindeki kırışıklıkları gidermede yardımcı olan bir diğer madde aloe veradır.
Bitki olarak alabileceğiniz gibi marketlerde satılan %100 doğal içerikli aloe verayı günlük olarak göz çevrenize krem olarak sürmeniz yeterlidir.
Uygulama;
Göz çevrenize mercimek büyüklüğünde bir miktar sürün ve gece boyunca kurumaya bırakın. Sabah uyanınca gözlerinizi soğuk suyla yıkayın.
İçerisinde yüksek miktarda A,C, E ve B12 vitamini barındıran aloe vera, cildin hızla yenilenmesine yardımcı olur.
Aynı zamanda yüksek antioksidan etkiye sahiptir.
Düzenli kullanıldığında 2 hafta içerisinde göz çevresindeki kırışıklık görünümünü bitirir.
KOYU HALKALARI DA GİDEREN SALATALIK
Salatalık yüksek oranda su içerir ve kuruluğun neden olduğu kırışıklığı gidermede oldukça etkilidir.
Sadece kas ayaklarının değil göz çevresindeki koyu halkaların da giderilmesini sağlar.
Tek yapmanız gereken ise sabah ya da akşamları iki dilim salatalığı keserek göz çevrenize yerleştirip 15 dakika bekletin. Ardından ılıkla soğuk arası bir suyla durulayın.
Günlük olarak bu uygulama yapıldığında 3 hafta içerisinde belirgin sonuçlar alacaksınız.