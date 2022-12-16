Bir günde 30 kez kusuyor! Sebebine doktorlar şaştı kaldı: Değerlerindeki farklılık…

Frontiers in Endocrinology dergisinde yayınlanan bir vaka çalışmasına göre; 27 yaşındaki bir kadın, ayda en az bir kez kusma atağı geçiriyordu. Her kusma atağında "her şey bitiyormuş" gibi hissederken aynı zamanda bütün günü ağrılar ve kusma krizleri içerisinde yaşıyordu.
"DÖNGÜSEL KUSMA SENDROMU ADI VERİLEN BİR HASTALIKTAN MUZDARİP"
Tip 1 diyabet hastası kadın, 2016 yılında yaşadıklarından sonra bir panik haliyle hastaneye başvurdu. Durumu giderek kötüleşen kadın için tetikleyicinin ne olduğuna dair doktorlar araştırmaya başladı. "Döngüsel kusma sendromu" adı verilen bir teşhis koyulmasının ardından bu sendromun sebeplerine dair araştırmalar devam etti.
Araştırmacılar, sendromun beyin ile sindirim sistemi arasındaki hatalı sinir sinyallerinden kaynaklanabileceği düşünülüyor. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases adlı enstitü ise; strese veya belirli genetik mutasyonlara dayalı işlevsiz bir hormonsal tepki olabileceği açıklamasında bulundu.
"OTOİMMÜN SİSTEMİNDEKİ BİR BOZUKLUK KAYNAK OLABİLİR"
Uzmanlar, kadının semptomlarının muhtemelen altta yatan bir otoimmün bozukluktan kaynaklandığından şüpheleniyorlar. Hastaneye yattıktan sonra , kusması genellikle birkaç gün içinde azalıyordu. Ancak, insülin kullanan bir şeker hastası için endişe verici bir şekilde kan şekeri düşüyor ve günlerce düşük kalıyordu.
Hong Kong-Shenzhen Üniversitesi Hastanesi endokrinoloji bölümünde doktor olan Dr Wei Liang, WordsSideKick.com'a tüm vücut muayenesinin "önemli bir şey" bulmadığını söyledi. Yine de hastanın kanının daha yakından incelenmesi, vücudun kendi dokularına istemeden saldıran ve Tip 1 diyabetli hastalarda bulunan bağışıklık molekülleri olan GAD otoantikorlarının "son derece yüksek" seviyelerini ortaya çıkardı.
"ANTİKORLAR BEKLENMEYEN DÜZEYDEYDİ"
Antikorların varlığı, hastanın kan şekerinin neden düştüğünü açıklamaya yardımcı oldu, bu nedenle doktorlar belirli otoimmün hastalıkları ve kanser türlerini tedavi etmek için kullanılan bir monoklonal antikor ilacı kullanarak bunları kestiler. Aslında bunun aşırı kusma döngülerini ele alacağını düşünmediler, ancak takip randevusu sırasında hastanın çok daha iyi durumda olduğu tespit edildi.
Hong Kong sağlık ekibi, hastanın kanındaki otoantikorların bir şekilde döngüsel kusma sendromunu tetiklediğinden şüpheleniyordu. Bu durum, antikorlar azaldığında hastanın kusma nöbetlerinin de azaldığı anlamına geliyordu.