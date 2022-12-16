Bir günde 30 kez kusuyor! Sebebine doktorlar şaştı kaldı: Değerlerindeki farklılık…

Frontiers in Endocrinology dergisinde yayınlanan bir vaka çalışmasına göre; 27 yaşındaki bir kadın, ayda en az bir kez kusma atağı geçiriyordu. Her kusma atağında "her şey bitiyormuş" gibi hissederken aynı zamanda bütün günü ağrılar ve kusma krizleri içerisinde yaşıyordu.

"DÖNGÜSEL KUSMA SENDROMU ADI VERİLEN BİR HASTALIKTAN MUZDARİP"

Tip 1 diyabet hastası kadın, 2016 yılında yaşadıklarından sonra bir panik haliyle hastaneye başvurdu. Durumu giderek kötüleşen kadın için tetikleyicinin ne olduğuna dair doktorlar araştırmaya başladı. "Döngüsel kusma sendromu" adı verilen bir teşhis koyulmasının ardından bu sendromun sebeplerine dair araştırmalar devam etti.

Araştırmacılar, sendromun beyin ile sindirim sistemi arasındaki hatalı sinir sinyallerinden kaynaklanabileceği düşünülüyor. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases adlı enstitü ise; strese veya belirli genetik mutasyonlara dayalı işlevsiz bir hormonsal tepki olabileceği açıklamasında bulundu.