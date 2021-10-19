Bir hafta boyunca günde sadece 3 tane! Kalbinizi ve kemiklerinizi güçlendirecek

Hurma, özellikle tropikal iklimde görülen bir meyve olarak bu bölgelerde sıklıkla tüketilse de günümüzde tüm dünyanın en büyük favorilerinden biri haline geldi. Kolay tüketilmesi, uzun süre muhafaza edilmesi gibi avantajları sayesinde yılın istediğiniz döneminde kendiniz için sağlıklı bir beslenme planı oluşturabilirsiniz.

KEMİK SAĞLIĞINIZ İYİLEŞİR





Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi profesörü olan LRD, Julie Garden-Robinson'a göre, hurma sağlıklı kemikleri destekleyen bor içerir. Bir başka araştırma ise kuru meyvelerde bulunan fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin kemiklerimizi güçlendirdiğini ve osteoporoz gibi hastalıklarla savaştığını gösteriyor.

SİNDİRİM SAĞLIĞINIZ DÜZELİR

Daha önce de belirtildiği gibi, hurma lif açısından yüksektir ve sindirim sistemimizin düzgün çalışması için lif gerekir.

Lif alımı kabızlığı önler ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler. British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma , düzenli olarak hurma tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre çok daha iyi çalışan bir sindirim sistemine sahip olduğunu gösterdi.

STRES VE DEPRESYONLA SAVAŞMANIZA YARDIMCI OLUR





Hurma, vücudun beyin sağlığınızı iyileştiren serotonin ve norepinefrin üretmesine yardımcı olduğu gösterilen B6 vitamini içerir. Norepinefrin stresle savaşırken, serotonin ruh halinizi düzenler. Ayrıca bu çalışma, düşük B6 seviyelerinin depresyonla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Ne kadar çok B6 vitamini alırsak, sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da o kadar iyi hissederiz.

ÖNEMLİ BİR ENERJİ ARTIŞI SAĞLAR

Hurma lif, potasyum, magnezyum, vitaminler ve antioksidanlar açısından zengindir ve bu da onları mükemmel bir atıştırmalık yapar. Fruktoz ve glikoz gibi şekerler sayesinde kalıcı bir enerji patlaması sağlarlar .

Ayrıca, bu araştırmaya göre, sadece enerjinizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda egzersiz yapmak veya spor yapmak gibi yorucu bir şey yaptıktan sonra meyveyi çabucak geri kazanmanıza yardımcı oluyor!

KALP HASTALIKLARINI ÖNLEYEBİLİR





Bir çalışma, hurmanın trigliserit düzeylerini ve oksidatif stresi azalttığını, bunların her ikisi de kalp hastalığı ve aterojenez için risk faktörleri olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca, araştırmalara göre kan basıncını düşüren ve felç riskinin yanı sıra kalple ilgili diğer hastalıkları azaltan zengin bir potasyum kaynağıdır .

KOLON KANSERİ RİSKİNİ AZALTIR

Hurma, sindirim sistemimizi ve bağırsaklarımızı zararlı bakterilerden koruyarak kolona yayılma riskini azaltır.

Gıda ve Beslenme Bilimleri Bölümü tarafından yürütülen bir araştırma, düzenli olarak hurma tüketen kişilerin, bizi kolondaki kanser hücrelerinin büyümesinden koruyan iyi tür bakterilerin büyümesini artırdığını buldu.

MEVSİMSEL ALERJİ SEMPTOMLARINI HAFİFLETİR

SAR veya Mevsimsel Alerjik Rinit , yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 milyondan fazla insanı etkiler , ancak şükür ki, tarihlerin üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Başka bir çalışma, hurma ağacının, SAR'lı hastalarda çeşitli inflamasyon belirteçlerini azaltmada etkili olduğunu göstermektedir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLURLAR





Tarihler ayrıca kilo vermeye yardımcı olabilir. Evet, lifleri var ama bu lif sizi uzun süre tok hissettiriyor ve kan şekerindeki ani yükselmeleri engelliyor. Ayrıca hurma antosiyaninler, fenolikler ve karotenoidler gibi antioksidanlar içerir. Vücudumuzu toksinlerden arındırır, sindirimi hızlandırır ve kilo kaybına yol açan metabolizmayı hızlandırırlar.