Bir hafta boyunca her gün 3 adet yiyin! Güçlü kemiklerin, sağlıklı kalbin anahtarı o besinde!

Lezzetli, besleyici ve sağlığı destekleyen en iyi alternatiflerden biri olan hurma, harika tadının yanı sıra oldukça lezzetli besinlerden biri haline geliyor. Bu nedenle ister ara öğünde isterseniz atıştırmalık olarak bir hafta boyunca hurma yemenin inanılmaz etkileri…
KEMİK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR
Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi profesörü Julie Garden-Robinson'a göre hurma, sağlıklı kemikleri destekleyen bor mineraline sahiptir. Başka bir araştırmada ise; hurmada bulunan fosfor, potasyum , kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin kemiklerimizi güçlendirdiğini ve osteoporoz gibi hastalıklarla mücadele etti tespit edildi.
SİNDİRİMİ DESTEKLER
Hurmanın lif açısından zengin bir meyve olması; aynı zamanda sindirim sisteminiz için de en iyi alternatiflerden biri olmasını sağlıyor. Lif alımı, kabızlığı önlerken daha düzenli bağırsak hareketlerinin de formülüdür. British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma; düzenli olarak hurma tüketen insanların tüketmeyenlere göre çok daha sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olduğunu gösterdiğini açıkladı.
STRES VE DEPRESYONA KARŞI KORUYUCU
Hurma, vücutta beyin sağlığını iyileştiren serotonin, norepinefrin üretmesine yardımcı olduğu ispatlanan B6 vitamini yönünden oldukça zengindir. Serotonin ruh halinizi iyileştirirken aynı zamanda norepinefrin stresle mücadele etmenizi sağlar. Üstelik bu çalışma, düşük B6 düzeylerinin depresyonla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ne kadar çok B6 vitamini alırsanız, kendimizi sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda ruhsal olarak da iyi hissedebilirsiniz.
ENERJİ DÜZEYİNİ İYİLEŞTİRİR
Sürekli olarak halsiz uyanmaktan şikayet ediyorsanız, aynı zamanda hurma yiyerek kendinizi daha dinç ve enerjik hissedebilirsiniz. Potasyum, magnezyum, vitamin ve antioksidanlar açısından oldukça zengin olan hurma aynı zamanda içerisindeki fruktoz adlı şeker ile yoğun bir enerji sağlar.
KALP HASTALIKLARIYLA MÜCADELE ETMENİZİ KOLAYLAŞTIRIR
Yapılan çalışmalardan biri; hurmanın trigliserit düzeylerini ve oksidatif stresi azalttığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu düzeylerin her ikisinin de düşüş göstermesi; kalp hastalığı gibi kronik ve hayatı tehdit eden risklere karşı kendinizi korumanızı sağlar. Üstelik araştırmalara göre; kan basıncını düşüren, felç ve diğer kalple ilgili hastalık riskini azaltan zengin bir potasyum kaynağıdır.
KOLON KANSERİ RİSKİNİ AZALTIR
Hurma sindirim sistemini, bağırsakları zararlı bakterilerden korur, böylece bağırsaklarda da yayılma riskini azaltır. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak hurma tüketenlerin kişilerin, bizi kolondaki kanser hücrelerinin büyümesinden koruyan iyi bakteri türünün büyümesini artırdığı tespit etti.
MEVSİMSEL ALERJİDEN KORUYABİLİR
Mevsimsel alerjik rinit; birçok insanı etkileyen büyük etkiler sunar. Hurmanın, olumlu etkisini sunan; bir çalışmada, mevsimsel alerjik etkilerin inflamasyon belirtilerini azalttığı görülmüştür.
KİLO KONTROLÜNÜ KOLAYLAŞTIRIR
Hurma, tüm bu etkilerinin yanı sıra; kilo kaybını da kolaylaştırır. Liflerin tokluk hissi verirken kan şekerinin de aniden yükselmesini engelliyor. Ayrıca hurma; antosiyaninler, fenolikler ve karotenoidler gibi antioksidanlar yönünden oldukça zengindir. Vücudu toksinlerden arındıran, sindirimi hızlandıran hurma, aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını da kolaylaştırır.