Bir hafta boyunca her gün 3 adet yiyin! Güçlü kemiklerin, sağlıklı kalbin anahtarı o besinde!

Süper yiyeceklerden biri olarak tanımlanan bir besin, aslında tüm vücudunuzu “iyileştirmek” için en iyi alternatiflerden biri. Hem lezzeti hem de kolay tüketilebilir olması ile öne çıkan bu besini günün her saatinde beslenme sisteminize dahil edebilirsiniz. Kemik sağlığını desteklerken, aynı anda kalp sağlığını destekleyebilir. Üstelik bu etkilerini “bir haftada” görebilirsiniz!

Giriş Tarihi: 20.09.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 09:18 PAYLAŞ ABONE OL

Lezzetli, besleyici ve sağlığı destekleyen en iyi alternatiflerden biri olan hurma, harika tadının yanı sıra oldukça lezzetli besinlerden biri haline geliyor. Bu nedenle ister ara öğünde isterseniz atıştırmalık olarak bir hafta boyunca hurma yemenin inanılmaz etkileri…

KEMİK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi profesörü Julie Garden-Robinson'a göre hurma, sağlıklı kemikleri destekleyen bor mineraline sahiptir. Başka bir araştırmada ise; hurmada bulunan fosfor, potasyum , kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin kemiklerimizi güçlendirdiğini ve osteoporoz gibi hastalıklarla mücadele etti tespit edildi.