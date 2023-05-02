Bir İnsan Günde Kaç Kalori Yakar? Ortalama Bir İnsan Günde En Fazla Kaç Kalori Yakabilir?

Bir insan günde kaç kalori yakar ya da ortalama bir insan günde kaç kalori yakar, sorusuna kalori miktarının kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini söylemekle başlayabiliriz. İnsanların günlük yaşam tarzları ve spor faaliyetleri kalorinin miktarını da belirlemektedir. Bu nedenle spor dışında hiçbir şey yapmayan bir insan kaç kalori yakar, sorusu da akıllara gelmektedir. Spor yapan bir insan günde kaç kalori yakar, sorusu sporun sıklığına ve niteliğine göre değişir. Spor yapmayanlar ise günde 2000-2500 arasında kalori yakar.

Bir İnsan Günde Kaç Kalori Yakar?

İnsanlar çeşit çeşit olduğu için vücut yapıları da çeşit çeşittir. Her insan farklı bir bünyeye ve vücuda sahiptir. Bu özellik insanlar arasında bazı fizyolojik farkları yaratırken bazı sportif faaliyetlerin sonucunda da değişiklikler meydana getirmektedir. Sporu sağlıklı bir yaşamın ve sıkı bir vücudun gereği için yaparız. Yapılan spor vücutta yağ yani kalori yakmaya başlarken vücut kütlemiz düşmekte ve bölgesel incelmeler meydana gelmektedir.

Ancak spor yapılsın ya da yapılmasın her insanın yaktığı kalori miktarı farklı olmaktadır. Tabi ki spor yapan insanlarda kalori yakımı daha fazla iken yapmayan kişilerde bu daha da çok değişmektedir. Günlük yaşamında hiç egzersiz yapmayan ya da çok fazla hareket etmeyen bir insanın günlük yakacağı kalori miktarı 2000 ila 2500 arasında değişmektedir.

Ortalama Bir İnsan Günde En Fazla Kaç Kalori Yakabilir?

Bu noktada önemli olan asıl nokta vücudun günlük yakacağı kalori miktarını etkileyen başlıca etkenlerdir. Bunlar arasında insanın kilosu, insandaki metabolizmanın çalışma hızı ve tabi ki mesleği de yer almaktadır. Söz gelimi, inşaatta çalışan ve sürekli hareket halinde olan bir işçinin günlük yakacağı kalori miktarı ile masa başında çalışan bir memurun günlük yakacağı kalori miktarı asla aynı olmayacaktır. Ancak yine de masa başında çalışan, gün içerisinde çok az hareket eden ve hiç egzersiz yapmayan birinin günlük yakacağı kalori miktarı en az 2000 kaloridir.

Meslek, kilo ve metabolizmanın çalışma hızı yanında bireyin beslenme şekli ve yediği yiyecek ya da içtiği içecekler de önemli bir fark yaratır kalori yakmada. Özellikle sebze ve meyve türü beslenme kalori yakımını hızlandırıp kolaylaştırırken aynı zamanda daha az kalori alınmasını da sağlamaktadır. Bu nedenle besinler ve bunların yenilme zamanı ile düzeni son derece önemlidir.

Spor Yapan Bir İnsan Günde Kaç Kalori Yakar?

Tespitlere göre bir insan hiçbir şey yapmadan da günde 2000 ile 2500 arasından kalori yakabilmektedir. Fazla kilo insanların kalp, damar gibi sağlıklarını etkilemektedir. İdeal kilonun altında olmak ya da üstünde olmak vücut için bazı sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle vücudun akması ya da vermesi gereken kalori düzenli olmalıdır.

Sakin ve yavaş bir yürüyüş 255 kalori yaktırırken ağırlıkla çalışma ya da farklı spor etkinlikleri de farklı miktarlarda kalori yaktırmaktadır. Söz gelimi, kondisyon bisikletinde bir saat koşmak 455 kalori yaktırabilmekteyken hareketli bir yürüyüş 1 saatte 391 kalori yaktırabilmektedir.