Bir kaşık bile tüketmeyin! Akciğerleri paslandırıyor nefes alma kalitesini düşürüyor...

AŞIRI TUZ Biraz tuz yiyeceklere lezzet katar, ancak akciğer problemlerine ise çok şey katar. Çok fazla tuz tüketen kişilerde uzun süreli bronşit olma olasılığı daha yüksektir. Ve yüksek sodyumlu bir diyet astım semptomlarını kötüleştirebilir, ancak birkaç hafta boyunca tuz tüketiminizi azaltırsanız ciğerlerinizin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Yiyeceklerinizi sıfırdan pişirin ve restoranlardan, paketlenmiş yiyeceklerden kaçının. Etiketleri okuyun ve doktorunuza ne kadar tuz tüketmeniz gerektiğini sorun. Tuz tüketme limitleri genellikle günde 1.500 ila 2.300 mg'dır.

EKMEK Rafine unlar ve şekerler gibi basit karbonhidratlar,akciğerin sağlığının kötüleşmesine neden olur. Bu yiyecekler sadece iltihap oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda akciğerlerin metabolize olması için çok daha fazla çalışmasını zorunlu kılar. Beslenme uzmanı Lisa Richards, "Düşük karbonhidratlı bir diyet vücudun daha az karbondioksit üretmesine izin verecek, bu da mevcut akciğer rahatsızlığı olan herkes için iyi bir haber" diyor.