Bir kaşık bile tüketmeyin! Akciğerleri paslandırıyor nefes alma kalitesini düşürüyor...

Akciğer sağlığınıza öncelik veriyorsanız, akciğerleriniz için sınırlandırılması gereken en kötü gıdaların bir listesini sizler için hazırladık.
İŞLENMİŞ ETLER
Çalışmalar, işlenmiş etler ile kötü akciğer fonksiyonu arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, tütsülenmiş etlerin işlenmesinde ve korunmasında kullanılan nitritlerin akciğerlerde iltihaplanma ve strese neden olabileceğini düşünüyor. Pastırma, jambon, şarküteri eti ve sosis, işlenmiş etler kategorisine girer.
ŞEKERLİ İÇECEKLER
Akciğerlerinize bir iyilik yapın ve tüm şekerli içecekleri su ile değiştirin. Bir araştırma, haftada beşten fazla şekerli meşrubat içen yetişkinlerin devam eden bronşit geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu ve çocukların astıma yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.
AŞIRI TUZ
Biraz tuz yiyeceklere lezzet katar, ancak akciğer problemlerine ise çok şey katar. Çok fazla tuz tüketen kişilerde uzun süreli bronşit olma olasılığı daha yüksektir. Ve yüksek sodyumlu bir diyet astım semptomlarını kötüleştirebilir, ancak birkaç hafta boyunca tuz tüketiminizi azaltırsanız ciğerlerinizin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Yiyeceklerinizi sıfırdan pişirin ve restoranlardan, paketlenmiş yiyeceklerden kaçının. Etiketleri okuyun ve doktorunuza ne kadar tuz tüketmeniz gerektiğini sorun. Tuz tüketme limitleri genellikle günde 1.500 ila 2.300 mg'dır.
EKMEK
Rafine unlar ve şekerler gibi basit karbonhidratlar,akciğerin sağlığının kötüleşmesine neden olur. Bu yiyecekler sadece iltihap oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda akciğerlerin metabolize olması için çok daha fazla çalışmasını zorunlu kılar. Beslenme uzmanı Lisa Richards, "Düşük karbonhidratlı bir diyet vücudun daha az karbondioksit üretmesine izin verecek, bu da mevcut akciğer rahatsızlığı olan herkes için iyi bir haber" diyor.
Beslenme Uzmanı Colleen, "karbonhidratların normal işlev ve enerji için önemli olmasına" rağmen, tam tahıllar, meyveler ve sebzeler gibi karmaşık karbonhidratları seçmenin gerekli olduğunu belirterek aynı fikirde olduğunu söylüyor. "Bunlar, karbondioksit üretilmesine neden olmasına rağmen besinsel fayda da sağlıyor" diyor. "Rafine beyaz makarnalar, ekmekler, pirinç ve tatlılar çok fazla besinsel fayda sağlamaz ve daha zor nefes almanıza değmez." Alternatif tıp uzmanı Tsao-Lin Moy, ayrıca bu gıdaların ek iltihabının "hava yollarının sıkışmasına ve balgam üretmesine neden olabileceğini" belirtiyor. " Araştırmalar çölyak hastalığı ve akciğer hastalığı ile bir ilişki olduğunu gösteriyor" diyor. "Gluten intoleransı öksürük ile akciğer sorunları olarak da ortaya çıkabilir."
BROKOLİ
Bu listede sağlıklı olarak bilinen brokoliyi görmek sizi şaşırtabilir! Bazı durumlarda brokoli, antioksidan zenginliği ve antikanserojen potansiyeli sayesinde akciğerleriniz için iyi olabilirken, zihin-beden koçu Amanda Webster , şişkinlik eğilimi nedeniyle aslında kötü akciğer sağlığına katkıda bulunabileceğini belirtiyor.
"Sebzeleri düşündüğümüzde otomatik olarak 'sağlıklı' olduğuna inandığımız için, bazı sağlıklı gıdaların kısıtlanması gereken özel durumlar olduğunu unutmak kolaydır" diyor. "Brokoli, karnabahar veya lahana gibi yiyecekleri yedikten sonra gaz problemi yaşarsanız, onları sınırlamayı veya diğer besleyici yiyeceklerle değiştirmeyi deneyin."
DONDURMA
Doktor Anna Johnson, süt ürünlerinin mukus üretimini arttırdığının bilindiğini söylüyor, "özellikle solunum yollarında", "soğuk algınlığı ve grip mevsiminde daha az tüketmemiz gereken bir gıda" olduğunu açıklıyor.
Dr. NavNirat Nibber, "Süt ve süt ürünleri, solunum yollarında çok sayıda mukus ve iltihaplı doku üretebilir" diyor. "Süt, aşırı balgam, sinüs tahrişi veya tıkalı burun ile kötüleşen tutarlı bir üretken öksürük fark ederseniz, süt ürünlerini kesmeyi deneyin ve semptomların nasıl değiştiğini görün."
CİPS
Dr. Lina Velikova, "Trans ve doymuş yağlar kardiyovasküler sağlığınızı tehlikeye atar," diyor ve "akciğer sağlığınızla doğrudan ilişkilidir. Kan basıncını artırır ve sürekli yüksek dozlarda tüketilmesi kalp sağlığının da bozulmasına neden olur."
Dr. William Li de, bu uyarıyı yineliyor. "Özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp hastalığı gibi altta yatan bir akciğer rahatsızlığınız varsa, cips gibi çok tuzlu yiyecekler akciğerler için çok tehlikeli olabilir" diyor ve tuzun aynı zamanda akciğerlere sıvı sızdırabilen su tutulmasına neden olduğunu ve nefes almayı zorlaştırdığının altını çiziyor.