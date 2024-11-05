Bir lokması ölüme neden oluyor! Uzman uyardı: "Sinir sistemi ve böbrek fonksiyonlarını etkiliyor..."

Yağışın etkisiyle artan mantarları vatandaşların topladıklarını belirten İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzm. Dr. Filiz Bolu, bu mantarlarla ilgili uyarılarını sıraladı. Tüketimi sonucu ölüm riski olduğunu ifade eden Bolu, vatandaşları uyardı.



ZEHİRLENMELER ÖLÜMLE SONUÇLANABİLMEKTEDİR

Zehirlenmelerin ölümle sonuçlanabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Bolu, "Mantarın türü, içerdiği toksin ve tüketilen miktara göre zehirlenmenin şiddeti değişmektedir. Mantar tüketimi sonrası, ekseriyâ ilk 24 saat içinde; bulantı, kusma, ishal, sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metalik tat, ateş, çarpıntı, karın ağrısı gibi belirtiler gözlenmektedir. Mantar zehirlenmesi sonucunda sinir sistemi, karaciğer, böbrek fonksiyonları etkilenebilmekte ve zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilmektedir" dedi.





ETİKETLERİN OLUP OLMADIĞINA DİKKAT EDİLMELİDİR

Mantar zehirlenmelerinden korunmanın en önemli yolunun, doğada yetişen mantarların tüketilmemesi olduğunu belirten Uzm. Dr. Filiz Bolu, "Bunların yerine kültür mantarları tercih edilebilir. Kültür mantarı alırken de ambalajlı olanlar tercih edilmeli ve ambalajda tüketiciyi bilgilendiren etiketlerin olup olmadığına dikkat edilmelidir. Kültür mantarlarının dahi yetiştiği ortamların bazı mikroorganizmalar barındırabileceği ve mikroorganizma bulaşmış mantarların tüketilmesi ile mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği unutulmamalıdır. Doğada yetişen mantarların yenmesi halinde ise, zehirlenme belirtileri ortaya çıktığında vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kişi hastaneye başvururken, eğer varsa yediği mantardan bir miktar götürmesi toksin hakkında hekime bilgi verecektir" diye konuştu.