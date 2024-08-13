Bir porsiyon kanser riskini azaltıyor! Faydalarını öğrenen sürekli tüketmek isteyecek…

Beslenme düzeninde yer olan besinler sağlığımız için oldukça önemlidir. Prof. Dr. Turan Karadeniz, beslenmemizde mutlaka yer alması gereken bir besin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Antioksidan bakımından zengin olan bu besini düzenli tüketiminde özellikle kanser hastalığını önleyebileceğini ifade eden Karadeniz, diğer faydalarını sıraladı.

İHA Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:04 PAYLAŞ ABONE OL

Karadeniz'in ifadelerinde, laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalara göre, kanser başlangıcını ellagic asit önleyebiliyor. Böğürtlenin içeriğinde ise bol miktarda ellagic asit bulunur. Bu durum ise böğürtlenin kansere karşı oldukça etkili bir meyve olduğunu gösterir.

BÖĞÜRTLENİN SAĞLIK AÇISINDAN SUNDUĞU ÖNEMLİ FAYDALAR ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Böğürtlen, yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltır.