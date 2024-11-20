Bir porsiyonu hastalıkları önlüyor! Bağışıklığı çelik gibi sağlamlaştırıyor...





Kış aylarında bazı hastalıkların arttığına dikkat çeken Uzm. Dyt. Usta, "Kış döneminin gelmesiyle soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşit, kusma ve ishalin eşlik ettiği gastroenterit gibi hastalıklar yaygınlaşmaktadır. Bu hastalıklardan korunmak için bazı öneriler mevcuttur. Bunlar; aşı olmak, vücut ısınızı korumak, ellerinizi düzenli yıkamak, sağlıklı beslenmek, aktif olmak, sigara kullanmamak ve D vitamini düzeylerini optimum seviyede tutmaktır. Soğuk algınlığı, grip gibi durumlarda yaşanan semptomlar aslında bağışıklık sisteminizin enfeksiyonla savaştığının göstergesidir. Burun akıntısı, burun ve sinüslerdeki mikropları temizlemeye, öksürük ve hapşırma mukus aracılığıyla, virüslerin vücuttan etkili ve hızlı bir şekilde atılmasına yardımcı olur. Virüsler sıcaklık değişimlerine duyarlı oldukları ve normal vücut ısısının üzerinde yaşayamadıkları için vücudunuz onları yok etmek için ısıyı kullanır ve ateşiniz yükselir" diye konuştu.