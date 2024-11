Bir porsiyonu hastalıkları önlüyor! Bağışıklığı çelik gibi sağlamlaştırıyor...

"C VİTAMİNİ ÖNLEYİCİDİR AMA AŞIRIYA KAÇILMAMALI"

C vitamininin hastalıklardan korunmada önemli olduğunu dile getiren Dyt. Usta, "Bu dönemlerde sıklıkla kullanılan gıda takviyelerinden biri olan C vitamininin genel popülasyonda soğuk algınlığının süresini kısaltabildiği ve semptomların şiddetini azaltılabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bunun dışında, aşırı fiziksel egzersiz yapanlarda, soğuk ortamlara maruz kalan kişilerde, yaşlı bireylerde ve kronik sigara kullanan bireylerde C vitamini kullanımı yararlı olabilir. Ancak yüksek doz C vitamini alınmasının özellikle kış aylarında görülen hastalıklar üzerinde ekstra bir etkisinin olmadığı bilinmelidir" dedi.