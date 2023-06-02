"Bir türlü dik duramıyorum" diyenlerdenseniz dikkat! İskeletinizle ilgili bu hastalığın sinyali...

Fizyoterapist-Schroth Terapisti Gülnihal Ertürk, dik durmada zorluk çekme, kıyafetlerin vücuda tam oturmamasının skolyozun belirtisi olabileceğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:11 PAYLAŞ ABONE OL

Fisyoterapisti-Schroth Terapisti Gülnihal Ertürk, omurga eğriliği hakkında önemli bilgiler verdi. "Sağlıklı bir omurgaya arkadan bakıldığında omurların düz bir hat üzerinde dizilmiş olduğu görülür" diyen Ertürk, "Omuzların ve kalçanın yüksekliği simetrik ve baş orta hattadır. Skolyozda ise bu düz hat bozulmaya başlar ve omurlar zaman içinde sağa veya sola doğru yer değiştirmeye başlar. Omurlar kendi ekseni etrafında dönebilir, bu da göğüs kafesi ve kalçada kaymalara neden olabilir. Scoliosis Research Society'e (SRS) göre Cobb açısı 10 derecenin üzerinde olan omurga eğrileri skolyoz olarak değerlendirilir" dedi.





"TESADÜFEN TESPİT DE EDİLEBİLİR"

Ertürk, skolyozun herhangi bir nedenle çekilen grafilerde tesadüfen de tespit edilebileceğini ifade ederek, "Skolyoz erken dönemlerde belirti göstermeyebilir. Herhangi bir nedenle çekilen grafilerde tesadüfen tespit de edilebilir. Detaylıca açıklayacak olursak aynı yükseklikte olmayan omuz ve kürek kemikleri, bir kalçanın diğerine göre daha çok önde, arkada veya yukarıda olması, dik durmada zorluk çekme ve omurgada oluşan asimetrik kavisler skolyoz hastalığının belirtileridir" diye konuştu.