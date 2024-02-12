"Bir türlü ısınamıyorum" diyenler dikkat! Bu vitaminlerin eksikliği üşütüyor!

Soğukluk veya sıcaklık hissinin kişiye göre değişebileceğini belirten Dr. Bektaş, şunları söyledi: "Bazı insanlar sıcaklık aynı olsa bile diğerlerinden daha soğuk hissedebilirler. Bu yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı veya metabolizma gibi bir dizi faktörden kaynaklanır. Örneğin kadınlar, vücut yağ yüzdelerinin daha yüksek olması ve kan damarlarının cilt yüzeyine daha yakın olması nedeniyle erkeklere oranla daha çok üşürler. Ayrıca yaşlı insanlar, gençlere göre daha çok üşürler. Yağ tabakamız vücudun yalıtılmasını ve sıcak tutulmasını sağlar. Bu yüzden zayıf insanlar daha az vücut yağına sahip oldukları için daha soğuk hissedebilirler."