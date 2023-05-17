Bir türlü uyuyamıyorum diyorsanız dikkat! Sebebi kan değerlerinizde dibe vurmuş bu mineral

Bu mineralin eksikliğinden muzdarip olup olmadığınızı nasıl anlarsınız ve magnezyum eksikliğini nasıl düzeltirsiniz? İşte bu sorunun cevabını ve magnezyum eksikliğinin yol açtığı semptomları sizler için derledik.

HAYATİ DESTEK

Yeni başlayanlar için magnezyum, hormon üretimindeki önemi nedeniyle vücudumuz için oldukça gereklidir. Bu mineral; kas ve kemik oluşumuna yardımcı olur, sinirleri ve kasları gevşetir. Ruh sağlığını ve enerji metabolizmasını destekler, vücuttaki sinir uyarılarının iletilmesini sağlar. Ayrıca magnezyum, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin düzenlenmesinde önemli rol oynar.