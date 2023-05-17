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Bir türlü uyuyamıyorum diyorsanız dikkat! Sebebi kan değerlerinizde dibe vurmuş bu mineral

Magnezyum, vücudunuz ve genel sağlığınız için son derece önemli bir mineraldir. Magnezyum eksikliğiniz, özellikle uzun vadede oldukça can sıkıcı şikayetlere yol açabilir.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 16:24
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Bir türlü uyuyamıyorum diyorsanız dikkat! Sebebi kan değerlerinizde dibe vurmuş bu mineral

Bu mineralin eksikliğinden muzdarip olup olmadığınızı nasıl anlarsınız ve magnezyum eksikliğini nasıl düzeltirsiniz? İşte bu sorunun cevabını ve magnezyum eksikliğinin yol açtığı semptomları sizler için derledik.

HAYATİ DESTEK

Yeni başlayanlar için magnezyum, hormon üretimindeki önemi nedeniyle vücudumuz için oldukça gereklidir. Bu mineral; kas ve kemik oluşumuna yardımcı olur, sinirleri ve kasları gevşetir. Ruh sağlığını ve enerji metabolizmasını destekler, vücuttaki sinir uyarılarının iletilmesini sağlar. Ayrıca magnezyum, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin düzenlenmesinde önemli rol oynar.

EKSİKLİK SEMPTOMLARI

  • Tatlı atıştırmalık krizleri
  • Özellikle baldır kaslarında kas krampları
  • Uykusuzluk
  • Ağrılı eklemler
  • Yorgunluktan muzdarip olmak
  • Yüksek tansiyon
  • Kaslarda gevşeklik hissi
  • Depresif hissetmek
  • Kalp ritminde düzensizlik
  • Migren

ÇÖZÜM

Bu mineraldeki eksiklikle başa çıkmanın en iyi yolu, yeterli magnezyum içeren daha fazla besin tüketmektir. Örneğin; yeşil sebzeler, uskumru, avokado, kuru incir, badem, fındık, ayçiçeği ve kabak çekirdeğini düşünün.

Düzenli beslenme alışkanlığınıza dahil edeceğiniz bu besinlerle uzun zamandır sorun yaşadığınız migren ataklarından, tansiyon rahatsızlığından ve kas problemlerinden kısa sürede kurtulabilirsiniz.

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