Birkaç dakikada gaz ve şişkinlikten kurtulmanın formülü: Bu çaydan iki bardak yetiyor...

Asitli içecekler, işlenmiş yiyecekler veya bazı baklagil veya lahana türlerine ait yemekler, yoğun bir şişkinlik hissetmenize neden olabilir. Zararlı yiyeceklerden kaçınsanız dahi, önemli besin kaynaklarından olan baklagiller gibi yiyecekleri de endişe duymadan yiyebilmek için bazı ipuçlarını deneyebilirsiniz. Bunun için iki farklı bitki çayı, aradığınız çözüm olabilir.