Birkaç dakikada gaz ve şişkinlikten kurtulmanın formülü: Bu çaydan iki bardak yetiyor...

Asitli içecekler, işlenmiş yiyecekler veya bazı baklagil veya lahana türlerine ait yemekler, yoğun bir şişkinlik hissetmenize neden olabilir. Zararlı yiyeceklerden kaçınsanız dahi, önemli besin kaynaklarından olan baklagiller gibi yiyecekleri de endişe duymadan yiyebilmek için bazı ipuçlarını deneyebilirsiniz. Bunun için iki farklı bitki çayı, aradığınız çözüm olabilir.
NANE ÇAYI
"Mentha piperita" adıyla latince kayıtlara geçen "nane" içeriğindeki rosmarinik asit, eriocitrin, luteolin ve hesperidin gibi güçlü sağlık etkileri ile flavonoidler açısından oldukça zengindir. Uzmanlar, genel olarak bu maddelerin antimikrobiyal, antiviral ve antialerjenik aktiviteye sahip olmasının yanı sıra antioksidan görevine sahip olduklarını belirtiyor.
Nane yağının üzerinde çalışmalar yapılmış olsa da nane çayının üzerinde çok fazla araştırma yapılmamış durumda. Fakat hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalarda, nane yağının gastrointestinal (sindirim) sistemde gevşemeyi sağladığı fark edilmiştir.
Bu araştırma, karın kaslarının kasılmasını önlemeye yardımcı olabileceği ve bunun da yaşanan spazma yardımcı olur. Uzmanlara göre; nane çayını içtikten sonra şişkinlikten kurtulmanız için yaklaşık 30 ila 60 dk içerisinde etkili oluyor.
PAPATYA ÇAYI
Papatya bitkisinin kurutulmasıyla elde edilen papatya çayı, ayrıca apigenin, quercetin ve luteolin gibi flavonoidler yönünden oldukça zengindir. Uzmanlar, papatyanın mide ülserlerine de neden olduğu bilinen bir bakteri türü olan helikobakter pilorinin büyümesini önleyebildiğini belirtiyor.
Klinik öncesi deneyler, bu çayın mideniz için oldukça faydalı olabileceğini belirtse de, nane çayı gibi daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlara göre; papatya çayının etkisi, 35 ila 45 dakika içinde kendisini göstererek şişkinlikten kurtulmanızı sağlayabilir.
Uzmanlar, günde iki bardak nane çayı ve üç bardak papatya çayının etkili olabileceğini dile getiriyor. Fakat tüm bunların yanı sıra kan sulandırıcı ilaç kullananlar, mide fıtığı olanlar gibi kronik rahatsızlığı bulunan veya tedavi gören kişilerin öncelikle mutlaka bir uzmana danışması gerekiyor. Üstelik kronik bir şişkinlik sorunuyla karşı karşıya iseniz olası bir sindirim sorununa karşı mutlaka biz doktor kontrolünden geçmeniz de gereklilikler arasında yer alıyor.