Birkaç dakikada uykuya dalmanızı sağlayacak o yöntem: 4-7-8 nefes alma tekniği nedir?

"Rahatlatıcı nefes" olarak da bilinen 4-7-8 tekniği, 2015 yılında Bütünleyici Tıp Uzmanı Dr. Andrew Weil tarafından popüler hale getirildi. 4 saniyede nefes almak, 7 saniye bu nefesi tutmak ve son olarak 8 saniye boyunca bu tutulan nefesi vremeyi içeren bu sistem, bir tür gevşeme egzersizi.

Harvard Tıp Fakültesi'nde tıp eğitmeni ve yardımcı bilim insanı olan Rebecca Robbins, "Uyku güçlüğünün çoğu, zihinleri karmaşık olduğu için uykuya dalmakta zorlanan insanlar tarafından deneyimlenir" açıklamasında bulundu. Fakat 4-7-8 tekniği gibi egzersizlerin huzurlu bir ruh haline kavuşma pratiği yapma fırsatı verdiğini söyleyen Robbins, yatmadan önce bu tekniği deneyebileceğinizi belirtiyor.

Klinik psikolog Joshua Tal, bu tekniğin bir anda sizi uykuya sürüklemeyeceğini, bunun yerine kaygıyı azaltarak uykuya dalma olasılığını artıracağını belirtiyor.