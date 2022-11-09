Birkaç saat içinde kanser hücrelerini yok eden bitki keşfedildi! Bilim insanları "büyük umut" diyor

Sonuçlar umut verici olsa da yapılan çalışma alanı nedeniyle testlerin sınırlı olduğu da dile getirildi. Biyokimya Profesörü Siyaram Pandey, USA Today'e verdiği demeçte, kanser hücrelerinin çoğunun 48 saat içinde öldürdüğünü, ancak bu durumun, karahindiba kökü tüketen hastanın 48 saat içinde iyileşeceği anlamına gelmediğini söyledi.

New York'ta bulunan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, bugüne kadar çıkan sonuçlara rağmen karahindibanın güvenli ve etkili olabileceği koşulları belirlemek için klinik denemelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Yine de uzmanlar, bitkinin daha az tartışmalı sağlık yararları olduğu konusunda hemfikirdir.

"A VE K VİTAMİNLERİ YÖNÜNDEN ZENGİN"

Beslenme Uzmanı Jeff Taraday, karahindibanın A ve K vitaminleri yönünden oldukça zengin olduğunu belirtiyor. A vitamini tüketmenin loş ışıkta görüşü iyileştirdiğini ve insan vücudunun bağışıklık sistemini büyük oranda gülendirdiğini söyleyen Taraday, karahindibanın düzenli tüketiminin bu noktada öne çıktığını dile getiriyor.

Ayrıca yaraları iyileştirmek için kanın pıhtılaşması söz konusu olduğunda vücut için K vitaminine oldukça ihtiyaç bulunuyor. K vitaminin kemikleri sağlıklı tutmaya yardımcı olduğunu gösteren kanıtlar da elde edildi. Tüm bu etkilerinin yanı sıra karahindibanın antioksidan özelliklerinin kemik sağlığını koruyabileceğini ileri sürdü.Bunu ise oksidatif stres adı verilen ve vücut için zararlı bir süreç olan bu işleme karşı koruyarak yapar.