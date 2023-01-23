BMI Hesaplama - BMI Nedir, Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır, Kadınlarda ve Erkeklerde Kaç Olmalı?

Son zamanlarda özellikle obezitenin yaygınlaşmasıyla beraber kilo önemli bir yer almıştır. Kimileri kiloları ile ilgili hastaneye başvurduğunda BMI kavramı ile karşılaşmıştır. Vücut kitle indeksi olarak da ifade edilen BMI ne demek ve hesaplama nasıl yapılır gibi sorular internette araştırılmaya başlanmıştır. Daha önce BMI hesaplaması yaptırmayan kişiler, bunun nasıl yapıldığı konusu hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Erkek kadın fark etmeden herkes vücut kitle indeksini ölçmektedir. Peki, vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır, kadınlarda ve erkeklerde BMI kaç olmalı? BMI hesaplama konusuna dair detaylar.

BMI Ne Demek

BMI konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kullanıcılar, bunun ne demek olduğu konusunda araştırma yapmıştır. BMI, kişinin vücut kitle indeksini ölçmek amacıyla ağırlığının ve boyunun kullanıldığı bir ölçü sistemidir. Bu durumda vücut ölçüsü kilogram, boy ise metre cinsinden alınarak hesaplanmıştır. Vücut kitle indeksi hesaplamasına göre kişinin kilo durumu ölçülür. Böylece kişinin zayıf, normal ağırlıkta, hafif şişman veya obez olması durumlarına bağlı olarak hesaplama yapılır. BMI hesaplama, kişinin kilolu veya zayıf olduğunu gösteren bir ölçüttür.

BMI Hesaplama

Vücut kitle indeksi olarak bilinen BMI hesaplaması için kişinin kilo boyu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. BMI nasıl hesaplanır sorusuna, vücut ağırlığının, uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. Bu durumda ideal ağırlık, ulaşılmak istenen vücut kitle indeksinin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir. Hesaplamak için ağırlık kg cinsinden, boy ise metre cinsinden olmalıdır. Her yaştan birey için ideal kilo hesaplama şekli aynı olmakla beraber, yaşa göre vücut kitle indeksi değerlendirme şekli değişiklik gösterebilir.

Kadınlarda ve Erkeklerde BMI Kaç Olmalı?

İngilizce açılımı "body mass index" olan BMI, ideal kiloyu tanımlamak için kullanılmıştır. İdeal kilo, bireylerin yaşlarına göre değişir ve sağlıklı olması noktasında büyük bir öneme sahiptir. Vücut kitle indeksinin normal düzeyde olduğu durumlar kişinin bazı hastalıklara yakalanma riskini de en aza indirir. Özellikle kalp, diyabet hastalığı gibi belli başlı hastalıklardan korunmak için BMI hesaplamanın önemi dikkat çeker. BMI hesaplaması kadınlarda ve erkeklerde de farklı seyredecektir. Buna göre kadınlarda ideal vücut kitle indeksi 19-24 arasında iken erkeklerde vücut kitle indeksi 20-25 arasındadır.50 yaş üzeri kişilerde ise bu ideal kilo hesaplamasına 2 birim eklenebilir.