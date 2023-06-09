Böbrek Kisti Ağrı Yapar Mı? Böbrek Kisti Ağrısı Nereye Vurur, Nasıl Olur?

Çağımızda en sık görülen sağlık sorunlarından biri olan böbrek kisti ağrı yapar mı sorusu, özellikle bazı belirtilere sahip olan kişiler tarafından merak edilir. Böbrek kisti ağrısı nereye vurur diyenler, bunun sadece böbrekleri etkilemediğini, üst karın, sırt ve yan taraflarda da görüldüğünü bilmelidir. Böbrek kisti nasıl ağrı yapar diye düşünenler için bunu anlamayı sağlayan işaretler bulunur. Böbrek kisti ağrısı nasıl olur? İşte detaylar…

Böbrek Kisti Ağrı Yapar mı?

Bazı böbrek kistleri kendiliğinden yok olurken, bazıları ise hiçbir semptom göstermeden gittikçe büyür. Böyle bir durumda kist patlayabilir ve enfekte olabilir. Bunun sonucunda hastada şiddetli ağrılar meydana gelir. Böbreklerin bulunduğu bölgede, üst karında ve hatta sırtta ağrı, ateş ve hassasiyet görülür. Ek olarak patlayan böbrek kistleri sonucunda, idrar böbrek dışına doğru akabilir, idrarda kan görülebilir ve tansiyon yükselmesi meydana gelebilir.

Böbrek Kisti Nedir?

Böbrek kisti, iyi veya kötü huylu olabilen tümörlerdir. Kistlerin neden oluştuğuna dair herhangi bir veri yoktur. Böbreklerin nefron dokusu içinde yer alan tübüller tıkanır. Bu tıkanma sonucunda ise böbrekler şişer, su ile dolar ve kist oluşur. Zamanla büyümeye başlayan böbrek kistlerine, genellikle yeterli miktarda sıvı tüketmeyen bireylerde daha sık rastlanır. Bazı radyolojik tetkikler ile bunların iyi veya kötü huylu olup olmadığı anlaşılabilir. Ancak düzenli şekilde kontrol ettirmek çok önemlidir. Eğer kist duvarlarında kalınlaşma, kanlanma, kalsifikasyon veya değişkenlik söz konusu ise o zaman kanser riskine karşı daha detaylı araştırılması gerekir.

Böbrek Kisti Belirtileri Neler?

Kistlerin varlığı, onlar büyüyüp patlayana kadar hissedilmeyebilir. Bundan dolayı büyümeleri istenmeyen bir durumdur. Çünkü büyüdükçe, patlama ve enfekte olma ihtimali ortaya çıkar. Patlayan böbrek kistleri ise aşağıdaki semptomların ortaya çıkmasına neden olur.

Yanlarda, sırtta ve karın bölgesinde ağrı

Yüksek ateş

Yüksek tansiyon

Pelviste ve kaburgalarda ağrı

Şişkinlik

Sık idrara çıkma

Kanlı idrar yapma

İdrar renginin koyulaşması