Böbrek Ne İşe Yarar? Böbrek Görevi ve Vücuda Faydası Nedir?

Böbrek ne işe yarar, sorusuna başta üre olmak üzere atıkların kandan süzülmesini sağlar yanıtını veririz. Böbrek nedir, dediğimizde böbrekler, omurgalılarda bulunan fasulye biçiminde boşaltım organlarıdır. 13 cm boyuna kadar olabilen böbrekler, boşaltım sisteminin bir bölümünü oluşturduğunu öğreniriz. Böbrek görevi, kandaki üreyi su ile birlikte vücuttan atmaktır. Böbreğin vücuda faydası nedir, sorusuna yeni kırmızı kan hücrelerinin yapılması ve kemiklerin sağlıklı olmasında da yardımcıdır yanıtını veririz.

Böbrek Ne İşe Yarar?

Böbrekler, kahverengi fasulye şeklinde iki küçük organa verilen isimdir. Bireyin bel hizasında, omuriliğin her iki yanında göğüs kafesinin altında, sırta daha yakın bir konumda vücudun iki yanında birer tane bulunur. Ebatları birbirleri ile benzer boyutlardadır. Böbrekler, mesane ve üreter gibi ürenin yani idrarın taşındığı ve depolandığı organlara bağlıdır. Bireyin kanındaki suyu, asitleri ve atıkları temizler ve filtreler. Ardından bu atıkların vücudun dışına taşınması için idrar haline getirirler. Ancak böbrekler bir şekilde hastalanırlar, hasar görürler veya yara dokusu ile kaplanırlarsa normal görevleri olan kandaki tuzlar ile kalsiyum gibi mineraller ve su arasında sağlıklı bir denge sağlama işini düzgün bir şekilde gerçekleştiremezler.

Böbrek Görevi ve Vücuda Faydası Nedir?

Böbrekler vücudun en önemli organlarından ikisidir. Kandan atık ürünlerin süzülüp temizlenmesinden ve sıvı fazlasının idrar şeklinde atılmasından sorumludurlar. Böbrekler, aynı zamanda kan basıncının düzenlenmesi, yeni kırmızı kan hücrelerinin yapılması ve kemiklerin sağlıklı olmasında da yardımcıdırlar.

Şeker Hastalığı (Diyabet), Böbrek hastalığı diyabetin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir. İyi kontrol edilmemiş kan şekeri böbreklerdeki kan damarlarını hasarlar; diyabet böbrek hastalığı gelişmesinde en önemli nedenlerden birisidir.

Hipertansiyon (Yüksek Kan Basıncı), Kontrol edilememiş hipertansiyon böbreklerdeki kılcal damar yapılarını bozar. Bunun sonucunda böbrekler hastalanır ve normal fonksiyon göremez hale gelir.

Taş Hastalığı, Böbrek ve idrar yollarında oluşan taşlar böbrek dokusunda bulundukları yer itibarıyla ya doğrudan ya da idrar akımını engelleyerek kalıcı hasara neden olabilirler.

Nefritler, Glomerülonefrit değişik nedenlerle böbrek damarlarında yangıya neden olur; bu durum sağlıklı böbrek dokusunu hasara uğratır, idrarda protein kaçağı, kan görülmesi ve ilerleyici böbrek hastalığına neden olur. Piyelonefrit tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının böbreklere doğru yukarı yayılmasıyla ortaya çıkar

Yapısal Bozukluklar, Polikistik böbrek hastalığında böbreklerde çok sayıda kist olarak adlandırılan, içleri sıvı dolu kesecikler mevcuttur. Normal böbrek dokusu bu kistlerle yer değiştirmiştir.

İlaçlar/Toksinler, Özellikle böbreklerden atılımı olan ilaçlar başta olmak üzere birçok ilacın böbrek fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyici yan etkileri olabilir. Romatizmal hastalıklarda kullanılan antiinflamatuar ve ağrı kesici ilaçlar böbreğe yan etkisi yönünden dikkat edilmesi gereken ilaçların başında yeralır. Her türlü ilaç kullanımı mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Ayrıca bazı toksin ve ağır metaller de böbreğe zarar verir.

Diğer Hastalıklar, Lupus ve diğer bağ dokusu hastalıkları

Böbreklerin sağlığı bu hastalıkların ortaya çıkmaması için oldukça önemlidir. bu hastalıkların ortaya çıkmaması için kilonuzu ve kan şekerinizi kontrol altına alın, yüksek tansiyona dikkat edin, her ağrıda ilaç kullanmayın.

Böbrek Sağlığı İçin Tüketilmesi Gereken Besinler

Böbreklere iyi gelen bazı besinler şu şekildedir: