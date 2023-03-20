Böbrek Ne İşe Yarar? Böbrek Görevi ve Vücuda Faydası Nedir?

Böbrek ne işe yarar, sorusuna başta üre olmak üzere atıkların kandan süzülmesini sağlar yanıtını veririz. Böbrek nedir, dediğimizde böbrekler, omurgalılarda bulunan fasulye biçiminde boşaltım organlarıdır. 13 cm boyuna kadar olabilen böbrekler, boşaltım sisteminin bir bölümünü oluşturduğunu öğreniriz. Böbrek görevi, kandaki üreyi su ile birlikte vücuttan atmaktır. Böbreğin vücuda faydası nedir, sorusuna yeni kırmızı kan hücrelerinin yapılması ve kemiklerin sağlıklı olmasında da yardımcıdır yanıtını veririz.
Böbrekler, kahverengi fasulye şeklinde iki küçük organa verilen isimdir. Bireyin bel hizasında, omuriliğin her iki yanında göğüs kafesinin altında, sırta daha yakın bir konumda vücudun iki yanında birer tane bulunur. Ebatları birbirleri ile benzer boyutlardadır. Böbrekler, mesane ve üreter gibi ürenin yani idrarın taşındığı ve depolandığı organlara bağlıdır. Bireyin kanındaki suyu, asitleri ve atıkları temizler ve filtreler. Ardından bu atıkların vücudun dışına taşınması için idrar haline getirirler. Ancak böbrekler bir şekilde hastalanırlar, hasar görürler veya yara dokusu ile kaplanırlarsa normal görevleri olan kandaki tuzlar ile kalsiyum gibi mineraller ve su arasında sağlıklı bir denge sağlama işini düzgün bir şekilde gerçekleştiremezler.
Böbrekler vücudun en önemli organlarından ikisidir. Kandan atık ürünlerin süzülüp temizlenmesinden ve sıvı fazlasının idrar şeklinde atılmasından sorumludurlar. Böbrekler, aynı zamanda kan basıncının düzenlenmesi, yeni kırmızı kan hücrelerinin yapılması ve kemiklerin sağlıklı olmasında da yardımcıdırlar.
Böbreklerin sağlığı bu hastalıkların ortaya çıkmaması için oldukça önemlidir. bu hastalıkların ortaya çıkmaması için kilonuzu ve kan şekerinizi kontrol altına alın, yüksek tansiyona dikkat edin, her ağrıda ilaç kullanmayın.
Böbreklere iyi gelen bazı besinler şu şekildedir: