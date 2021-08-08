Böbrek taşı birçok hastalığın habercisi olabilir

BÖBREK ENFEKSİYONU AĞRILI ŞİKAYETLERLE SEYREDER

Böbrek enfeksiyonun ağrılı şikayetlerle seyrettiğini ifade eden Dr. Mustafa Kemal Yenmez, "Böbrek dokusunun idrar üreten havuzunda biriken kristallerin çoğalarak ve birbiriyle yapışarak taş kütleleri olmasıyla neticelenir. Bu taş kitleleri eğer küçük boyutlarda ise vücut tarafından atılır. Ancak taş kütlelerinin büyük boyutlara, 3- 4 milimetrenin üzerine çıkması durumunda kişide klinik semptom ağrı, bulantı, kusma, idrarda kanama gibi şikayetler görülebilir. Klinik şikayeti devam eden ve böbrek idrar akışını engelleyen taş hastalıkları, tedavi edilmesi gereken gruba girmektedir. Burada cerrahi tedavi olarak çoğunlukla endoskopik tedavi tercih edilmektedir. Bazen taşı boyutuna ve yerine bağlı olarak da dışarıdan şok dalga tedavisi ile taşların küçük parçalar halinde dökülmesi sağlanabilir. Böbrek enfeksiyonu genelde ağır şikayetlerle seyreder. Ateş, titreme, idrar renginde ciddi bulanıklar, halsizlik, iştahsızlık gibi altta yatan bir hastalığın şeker hastalığı, kanser, romatizmal hastalıklar olabileceği gibi alt İdrar yolu kaynaklı enfeksiyon ajanlarının böbrek dokusuna kadar çıkarak dokuyu doğrudan enfekte etmesiyle de karşılaşabiliriz. Tedavide genelde hastanede yatış serum tedavisi ve damardan antibiyotik tedavisi tercih edilir. Eğer altta yatan bir sebep varsa o sebebin de ortadan kaldırılması gerekmektedir" diye konuştu.