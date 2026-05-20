Böbrek taşı sandığınızdan daha ciddi olabilir! Uzmanlar en önemli nedeni açıkladı



"TEKRAR ETME RİSKİ YÜKSEK"

Böbrek taşının tekrar etme eğiliminin yüksek bir hastalık olduğunu vurgulayan Op. Dr. Atabey, "Taş çıkarılmış olsa bile altta yatan metabolik nedenler devam ettiği sürece yeni taş oluşabilir. Bu nedenle sadece taşı tedavi etmek yeterli değildir. Yetersiz sıvı tüketimi, yüksek tuz alımı, fazla hayvansal protein tüketimi ve bazı metabolik hastalıklar taş oluşumunu tekrarlayabilir" dedi.



"KALSİYUMU TAMAMEN KESMEK DOĞRU DEĞİL"

Hastaların en sık yaptığı yanlışlardan birinin kalsiyumu tamamen kesmek olduğunu söyleyen Op. Dr. Atabey, "Birçok hasta kalsiyum taşı varsa süt ve yoğurdu bırakması gerektiğini düşünüyor. Oysa gereksiz kalsiyum kısıtlaması bazı hastalarda taş riskini artırabilir. Asıl önemli olan tuz tüketiminin azaltılması ve yeterli sıvı alınmasıdır" diye konuştu.



"İDRAR RENGİNİN AÇIK OLMASI GEREKİYOR"

Günlük yaşamda alınabilecek önlemlere değinen Op. Dr. Atabey, "En önemli korunma yöntemi yeterli su tüketimidir. Gün boyunca idrar renginin açık kalacak düzeyde sıvı alınmalıdır. Fazla tuz tüketiminden kaçınılması, aşırı hayvansal protein tüketilmemesi, dengeli beslenilmesi ve taş düşüren hastalarda taş analizinin yapılması önemlidir" dedi. Böbrek taşının yalnızca ağrı yapan bir hastalık olmadığını vurgulayan Op. Dr. Atabey, "Asıl başarı taşı kırmak ya da çıkarmak değil, yeni taş oluşumunu önlemektir" ifadelerini kullandı.