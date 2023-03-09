Böbrek yetmezliğinin habercisi! Vücudunuz bu sinyalleri veriyorsa...

TUZ TÜKETİMİNDEN UZAK DURULMALI

Diyetteki proteinin tamamen kesilmesinin ciddi beslenme bozukluğuna neden olacağı için hatalı bir davranış olduğunu ve bundan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Uslu, "Önerilen miktarda protein alınmalıdır. Kronik böbrek hastalığında yeterli miktarda tuz atılamaz, ek olarak tuzlu besinlerin tüketilmesi ile vücuttaki tuz yoğunluğu artar. Tuz kullanımı susama hissini de artıracağından, vücutta su fazlalığına yol açar. Kronik böbrek yetmezliği hastalarının tuzsuz yemeleri, hastalığın seyrini yavaşlatmada önemlidir" dedi.

TEDAVİ SÜRECİ

Böbrek yetmezliğinin tedavi yollarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Uslu, "Eğer böbrek yetmezliği saptanmışsa ilerlememesi, ilerlemesinin yavaşlatılması veya geriletilmesi için alınabilecek önlemler vardır. Kan basıncının iyi regüle edilmesi, istenilen aralığa getirilmesi böbrek yetmezliği gidişatını yavaşlatma da çok önemlidir. Şeker hastalığı olanlarda, kan şekerinin iyi kontrolü böbrek hastalığının gelişmesini engelleyebilecektir. Tuz alımının azaltılması da hastalığın kontrolünde önemlidir. Fakat tüm bu önlemlere rağmen son dönem böbrek yetmezliği gelişmişse, hemodiyaliz, periton diyalizi veya böbrek nakli her hasta ile ayrıca değerlendirilerek düşünülebilir" dedi.