Böbreklerinizdeki etkisi yıkıcı! Bu hata organları çürütüyor...

Çeşitli kimyasal sit baz dengesi formülleriyle taş oluşum prensipleri açıklanmaya çalışılsa da temelde bakterial alt yarıda oluşan flora değişiklikleri ön plana çıkmış.Klasikleşmiş diyet reçeteleri reddedilmiş bunun yerine idrarda sitrat ve magnezyum dengesi ön plana çıkmış. Bu bağlamda magnezyum, sitrat ikili etki ile her cins taşın profilaksi ve tedavisinde yerini almıştır.