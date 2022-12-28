Böbreklerinizdeki etkisi yıkıcı! Bu hata organları çürütüyor...

Eğer bu kristaller böbreklere çökerse ve zamanla büyüme gösterirse böbrek taşı oluşmasına neden olur.Bu taşlar idrar kanallarından aşağı kısma ilerleyerek vücuttan atılabilir.
Fakat kanalların herhangi bir yerinde takılırsa idrar akışını engeller ve bu durumda böbrek ağrısına sebep olur.Ayrıca idrar yoğunluğu çoksa böbrek taşı meydana gelme riski fazlalaşır.
Mesane taşlarının oluşmasının genel olarak nedeni böbrek ve üretrada meydana gelen taşların idrarla beraber mesaneye taşınmasıdır.İdrar torbasına taşınan minik taşlar burada ilk başta kristalleşip daha sonra da kümelenerek mesane taşlarına sebep olur.
Çocukluk çağından ölene kadar hayatımızda olan, cinsiyet farkı gözetmeyen üriner sistem taş hastalığının temel sebebi vücuda yeterli miktarda sıvı alınmamasıdır.
Çeşitli kimyasal sit baz dengesi formülleriyle taş oluşum prensipleri açıklanmaya çalışılsa da temelde bakterial alt yarıda oluşan flora değişiklikleri ön plana çıkmış.Klasikleşmiş diyet reçeteleri reddedilmiş bunun yerine idrarda sitrat ve magnezyum dengesi ön plana çıkmış. Bu bağlamda magnezyum, sitrat ikili etki ile her cins taşın profilaksi ve tedavisinde yerini almıştır.