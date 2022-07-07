Böbreklerinizin doğal filtresi! Tüm hastalıkları yok etmesi için günde bir tane yetiyor

SARIMSAK Böbreğinde sorun olan kişiler ilave tuz içeren sodyum tüketimini mümkün olduğunca sınırlandırmalıdır. Sarımsak ise bu noktada devreye giriyor. Tuz yerine yemeklerinize ekleyebileceğiniz bu lezzetli besin, faydaları sayesinde de böbrek dostu.

HAVUÇ Havuç sadece böbrek hastalığı değil aynı zamanda böbrek yetmezliği ve hipertansiyon hastalarının da tüketebileceği bir besindir. Kronik böbrek rahatsızlığı olan bireylerde kan basıncının düzenlenmesi büyük önem taşır. Havuç da kan basıncını düşüren harika bir besindir. Sadece yüksek tansiyonu kontrol altına almakla kalmaz, aynı şekilde böbrek hastalıklarının temelinde yatan hastalıklardan biri olan diyabetin de önüne geçer. Yararını görmek için günde 1 adet tüketmeniz yeterlidir.