Böbreklerinizin doğal filtresi! Tüm hastalıkları yok etmesi için günde bir tane yetiyor

Böbreklerin sağlılı olması yediğimiz besinlerdeki atıkların giderilmesi için büyük önem taşıyor. Bu nedenle böbrekte oluşabilecek rahatsızlıklar genel sağlığı da ciddi oranda etkilemektedir.
BÖBREKLERİ HIZLA ONARAN 5 GIDA
SOĞAN
Soğan, böbrek fonksiyonlarında sorun yaşayan ve kreatinin düzeyi yüksek olan kişiler için oldukça sağlıklı bir besindir. Prostaglandin olarak da bilinen, kan viskozitesini doğal yollardan azaltan ve yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olan, bu şekilde böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatan maddeler içerirler.
YUMURTA BEYAZI
Yumurta beyazı oldukça yüksek kaliteli ve böbrek dostu bir protein kaynağıdır. Ayrıca fosforu sınırlaması gereken ancak yüksek protein ihtiyacı olan böbrek hastaları için de idealdir.
SARIMSAK
Böbreğinde sorun olan kişiler ilave tuz içeren sodyum tüketimini mümkün olduğunca sınırlandırmalıdır. Sarımsak ise bu noktada devreye giriyor. Tuz yerine yemeklerinize ekleyebileceğiniz bu lezzetli besin, faydaları sayesinde de böbrek dostu.
HAVUÇ
Havuç sadece böbrek hastalığı değil aynı zamanda böbrek yetmezliği ve hipertansiyon hastalarının da tüketebileceği bir besindir. Kronik böbrek rahatsızlığı olan bireylerde kan basıncının düzenlenmesi büyük önem taşır. Havuç da kan basıncını düşüren harika bir besindir. Sadece yüksek tansiyonu kontrol altına almakla kalmaz, aynı şekilde böbrek hastalıklarının temelinde yatan hastalıklardan biri olan diyabetin de önüne geçer. Yararını görmek için günde 1 adet tüketmeniz yeterlidir.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı, içerisinde fosfor içermeyen sağlıklı bir yağ kaynağıdır ve böbrek sağlığını korumak için mükemmel bir seçimdir. Bu nedenle yemek pişirirken başka bir yağ eklemek yerine zeytinyağı eklemeyi tercih edin. Bu yağ, hem sağlıklı hem de besleyicidir ve böbrek hastalıklarından muzdarip insanlar için de oldukça faydalıdır..