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Böbreklerinizin doğal filtresi! Tüm hastalıkları yok etmesi için günde bir tane yetiyor

Düşük proteinli bir beslenme biçimi benimsemek, tuz alımını sınırlandırmak, fosfor bakımından zengingıdaların tüketimini azaltmak ve potasyum açısından düşük değerlere sahip gıdaları tercih etmek böbrek hastalığına sahip kişiler için önerilen diyetin birer parçası olarak sayılabilir. Ancak bazı besinler var ki düzenli olarak tüketildiğinde böbrek sağlığını korumakla kalmayıp hastalıklarının da iyileşmesine yardımcı oluyor. İşte böbreğin dostu o besinler…

Giriş Tarihi: 07.07.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 10:01
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Böbreklerinizin doğal filtresi! Tüm hastalıkları yok etmesi için günde bir tane yetiyor

Böbreklerin sağlılı olması yediğimiz besinlerdeki atıkların giderilmesi için büyük önem taşıyor. Bu nedenle böbrekte oluşabilecek rahatsızlıklar genel sağlığı da ciddi oranda etkilemektedir.

BÖBREKLERİ HIZLA ONARAN 5 GIDA

SOĞAN

Soğan, böbrek fonksiyonlarında sorun yaşayan ve kreatinin düzeyi yüksek olan kişiler için oldukça sağlıklı bir besindir. Prostaglandin olarak da bilinen, kan viskozitesini doğal yollardan azaltan ve yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olan, bu şekilde böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatan maddeler içerirler.

YUMURTA BEYAZI

Yumurta beyazı oldukça yüksek kaliteli ve böbrek dostu bir protein kaynağıdır. Ayrıca fosforu sınırlaması gereken ancak yüksek protein ihtiyacı olan böbrek hastaları için de idealdir.

SARIMSAK

Böbreğinde sorun olan kişiler ilave tuz içeren sodyum tüketimini mümkün olduğunca sınırlandırmalıdır. Sarımsak ise bu noktada devreye giriyor. Tuz yerine yemeklerinize ekleyebileceğiniz bu lezzetli besin, faydaları sayesinde de böbrek dostu.

HAVUÇ

Havuç sadece böbrek hastalığı değil aynı zamanda böbrek yetmezliği ve hipertansiyon hastalarının da tüketebileceği bir besindir. Kronik böbrek rahatsızlığı olan bireylerde kan basıncının düzenlenmesi büyük önem taşır. Havuç da kan basıncını düşüren harika bir besindir. Sadece yüksek tansiyonu kontrol altına almakla kalmaz, aynı şekilde böbrek hastalıklarının temelinde yatan hastalıklardan biri olan diyabetin de önüne geçer. Yararını görmek için günde 1 adet tüketmeniz yeterlidir.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, içerisinde fosfor içermeyen sağlıklı bir yağ kaynağıdır ve böbrek sağlığını korumak için mükemmel bir seçimdir. Bu nedenle yemek pişirirken başka bir yağ eklemek yerine zeytinyağı eklemeyi tercih edin. Bu yağ, hem sağlıklı hem de besleyicidir ve böbrek hastalıklarından muzdarip insanlar için de oldukça faydalıdır..

BİR UZMANA DANIŞIN

Her ne kadar buradaki besinler genel bir öneri niteliği taşıyor olsa da eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

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