Boğaz ağrısını şıp diye kesiyor! Tüm enfeksiyonlara karşı şifa kaynağı

İlginç bir şekilde, araştırmacılar Manuka balı tükettikten sonra Streptococcus mutans'ta önemli bir düşüş buldular. Ayrıca Manuka balı, radyasyon ve kemoterapinin yaygın bir yan etkisi olan mukozite neden olan zararlı oral bakterileri azaltır. Mukozit, yemek borusunu ve sindirim sistemini kaplayan mukoza zarlarında iltihaplanma ve ağrılı ülserasyonlara neden olur.