Boğaz ağrısını şıp diye kesiyor! Tüm enfeksiyonlara karşı şifa kaynağı

Metilglioksal, aktif bileşenidir ve muhtemelen bu antibakteriyel etkilerden sorumludur. Ek olarak, Manuka balı antiviral, antienflamatuar ve antioksidan faydalara sahiptir. Aslında geleneksel olarak yaraları iyileştirmek, boğaz ağrılarını yatıştırmak, diş çürümelerini önlemek ve sindirim sorunlarını iyileştirmek için kullanılmıştır.
Boğaz ağrısı çekiyorsanız, Manuka balı biraz rahatlama sağlamaya yardımcı olabilir. Antiviral ve antibakteriyel problemleri iltihabı azaltabilir ve ağrıya neden olan bakterilere saldırabilir. Manuka balı sadece zararlı bakterilere saldırmakla kalmaz, aynı zamanda yatıştırıcı bir etki için boğazın iç astarını da kaplar.
Baş ve boyun kanseri için kemoterapi tedavisi gören hastalarda yakın zamanda yapılan bir araştırma, Manuka balı tüketmenin boğaz ağrısından sorumlu bir bakteri türü olan Streptococcus mutans üzerindeki etkilerini gözlemledi.
İlginç bir şekilde, araştırmacılar Manuka balı tükettikten sonra Streptococcus mutans'ta önemli bir düşüş buldular. Ayrıca Manuka balı, radyasyon ve kemoterapinin yaygın bir yan etkisi olan mukozite neden olan zararlı oral bakterileri azaltır. Mukozit, yemek borusunu ve sindirim sistemini kaplayan mukoza zarlarında iltihaplanma ve ağrılı ülserasyonlara neden olur.
Oldukça uzun bir süredir, çeşitli bal türleri, doğal öksürük önleyici olarak lanse edildi. Aslında, bir çalışma balın yaygın bir öksürük kesici kadar etkili olduğunu buldu. Bu çalışmada Manuka balı kullanılmamış olsa da, öksürükleri bastırmada da aynı derecede etkili olması muhtemeldir.