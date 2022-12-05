Boğaz Tahrişine Ne İyi Gelir? Boğaz Tahrişi, Yanması ve Ses Kısıklığı Nasıl Geçer, Ne Kadar Sürer?

Boğaz tahrişine ne iyi gelir sorusuna uzmanlar tarafından verilen öncelikli cevap antibiyotiktir. Fakat bu yola başvurmadan önce doğal yiyecek ve içeceklerden istifade etmeyi düşünebilirsiniz. Boğaz tahrişi nasıl geçer sorusuna doğal gıda ürünleri cevabını verebiliriz. Soruna çözüm bulamazsanız tahriş olmuş boğaza ne iyi gelir çözümünü antibiyotiklerde arayabilirsiniz. Boğaz tahrişi belirtileri ve konu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Boğaz Tahrişine Ne İyi Gelir?

Boğaz tahrişine neden olan etkenlerin başında nezle, grip ya da soğuk algınlığı gibi hastalıklar gelir. Bunun yanında çok sıcak ya da soğuk yiyeceklerin tüketilmesi de boğazın tahriş olmasına neden olabilir.

Boğaz tahrişi, hastalığın türüne göre tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Boğaz tahrişine iyi gelen ve evde uygulayabileceğiniz birçok basit formül vardır. Bunların başında ıhlamur, nane, zencefil ve papatya çayı gibi çözüm önerileri gelir. Ayrıca aşırı baharat içeren ve acı olan besin maddelerinden uzak durulması tavsiye edilir.

Boğaz tahrişine iyi gelen çözüm önerilerinden biri de tuzlu su ile gargara yapılmasıdır. Bunun yanında sıcak ya da soğuk içeceklerden uzak durulması da hastalığın tedavisinde son derece önemlidir. Eğer reflü hastalığı nedeniyle oluşan bir boğaz tahrişi söz konusu ise asitli ve kafeinli içeceklerden, yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerekir.

Tahriş Olmuş Boğaza Ne İyi Gelir?

Boğazınızın tahriş olması, yeme-içme alışkanlıklarınızı etkilediği gibi günlük hayatınızı da olumsuz etkileyebilir. Boğaz tahrişi süratle tedavi edilerek kişinin günlük hayatına rutin şekilde devam etmesi sağlanmalıdır. Tabi burada boğaz yanmasına neden olan etmenler öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. Genellikle bakteri ya da virüs kaynaklı olarak enfeksiyonlar boğaz yanmasına neden olabilir. Bu durumda penisilin ya da antibiyotik ile tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Özellikle kronikleşmiş hastalıkların tedavisinin ilaçlı şekilde yapılması gerekir.

Virüs kaynaklı enfeksiyonlar başta olmak üzere beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler de tahrişin nedenleri arasında sayılabilir. Bu durumda bol su tüketerek boğazın sürekli nemli tutulması, hastalığın tedavisinde etkili olacaktır. Yine aşırı sıcak ve soğuk yiyeceklerden uzak durmak, hastalığın tedavi sürecinin de kısa olmasına etki edecektir.

Boğaz tahrişine iyi gelen ve solunum yolunu rahatlatan besinlerden biri de bıldırcın yumurtasıdır. Süt içinde de tüketebileceğiniz bu besini saf şekilde de yiyebilirsiniz. Özellikle sabah kalktığınızda 1 bardak süt içinde tüketeceğiniz bıldırcın yumurtası, boğazınızın rahatlamasını sağlayacaktır. Boğazınızdaki tahriş ve taraklanma durumu da ortadan kaybolacaktır.