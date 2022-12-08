Boğazdaki ağrı o enfeksiyonun habercisi! Ölümle sonuçlanabiliyor...

Kara, özellikle havaların soğumasıyla kendini gösteren mevsimsel hastalıklardan biri olan ve "kızıl hastalığı" olarak isimlendirilen, daha çok "beta" olarak bilinen enfeksiyonda bulaşın damlacık yoluyla gerçekleştiğini ifade etti.

"Hastalık, aniden gelişen boğaz ağrısı, 39'un üzerinde yüksek ateş, halsizlikle seyreden bir tabloya neden olmaktadır." diyen Kara, beta bakterisinin 90'dan fazla çeşidi olduğunu söyledi.

Bunların bir kısmının kendini koruyabilmek için madde salgıladığını belirten Kara, bu salgılanan maddelerden bir kısmının kişide yüksek ateşe ve bölgede kızarıklığa neden olduğu bilgisini verdi.

- "Ciltte döküntüye neden oluyor"

Prof. Dr. Kara, hastalığın özellikle boğazda yutarken çok ciddi bir ağrıya yol açtığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu bakterilerin bir kısmı boğaza veya bademciklere tutunduğunda bir madde salabiliyor. Bu salınan maddeler de ciltte döküntüye neden oluyor. Bunlar, bakteri tarafından dışarı atılan toksin maddeler, vücutta hasar verici özellik gösteriyor. Beta da özellikle boğaz enfeksiyonuyla birlikte salınan maddelerin neden olduğu bir hastalık.