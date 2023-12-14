Botoksta "görünmeyen" tehlike: Güzelleşeyim derken hayatınızdan olmayın...

Nörolojik hastaların görülme sıklığının giderek arttığına dikkati çeken Topçuoğlu, "Sadece beyinle ilgili değil, omurilik, sinir ve kaslarla ilgili çok çeşitli, sık görülen nörolojik hastalıklar var. Nörologlar olarak neredeyse hemen hemen herkeste bir nörolojik hastalık olacak kadar sık bir hastalık popülasyonuyla mücadele ediyoruz. Hastalıkların görülme sıklığının azaltılması ve hastalık geliştikten sonra en iyi şekilde tedavi edilmeleri hem akademik hem hizmet hem de eğitim olarak üzerinde çalıştığımız konular. Kongreyi bu çalışmaların bir zirvesi olarak da kabul edebilirsiniz." dedi.

ERKEN DÖNEM ALZHEİMER'DA YÜZDE 35 İYİLEŞME SAĞLAYAN İLAÇ PİYASADA

Demans hastalığına değinen Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık ise "Yaşamın her aşamasında olduğu gibi çocukluk yaş grubunda da enfeksiyonlar, tümörler, travmalar, inmeler ve daha bir çok hastalık nedeniyle demans ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Özbabalık, en sık görülen demans tipinin Alzheimer olduğunu anımsatarak, Türkiye'de 700 bin, dünyada ise 57 milyon civarında Alzheimer hastası bulunduğunu söyledi.