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Boy kısalığı her zaman hastalık değil! Ailelerin bilmesi gereken önemli detay

Çocuklarının yaşıtlarına göre daha kısa olduğunu gören birçok aile boy uzaması konusunda endişeye kapılabiliyor. Ancak uzmanlara göre her boy kısalığı bir hastalığın işareti anlamına gelmiyor.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 11:28 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuklarda boy uzaması, ailelerin en yakından takip ettiği gelişim göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak her boy kısalığı bir sağlık sorunu anlamına gelmeyebiliyor. Çocukluk çağında görülen büyüme farklılıklarının büyük kısmı normal gelişim sürecinin bir parçası olurken, bazı durumlarda ise altta yatan bir sağlık sorununun habercisi olabiliyor. Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Erdal Adal, bu ayrımın doğru yapılmasının büyük önem taşıdığını belirterek süreç hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"HER BOY KISALIĞI HASTALIK DEĞİL" Prof. Dr. Adal, çocuk polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmının aslında normal sınırlarda olduğunu belirterek, "Başvuran çocukların yaklaşık yüzde 80'i normalin varyantı dediğimiz gruptadır. Ailevi boy kısalığı ya da ergenlik gecikmesine bağlı durumlar sık görülür. Bu çocuklar genellikle düzenli takip edilerek izlenir" dedi. Çocuklarda büyümenin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Adal, "Ergenlik öncesi dönemde çocuklar yılda ortalama 5 ila 7 santimetre uzar ve 2-3 kilo alır. Bu değerlerin altında kalan büyüme durumlarında mutlaka araştırma yapılmalıdır" diye konuştu. Büyümenin mevsimsel olarak da değişebildiğini belirten Prof. Dr. Adal, çocukların yaz aylarında daha hızlı uzadığını söyledi.