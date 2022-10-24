Boy uzatma ameliyatı nasıl yapılıyor? Cevabını cerrah verdi: "İşte bunu kullanıyoruz"

Boy uzunluğu, birçok insan için hassas bir konu. Ortalamanın altında bir boya sahip olmak, genellikle müdahale edilmesi istenilen konuların başında geliyor. Özellikle erkeklerin ilgi gösterdiği bu konu, belirli oranlarda boylarının uzatılması için tıp merkezlerine başvuruyor.

Boy uzatma ameliyatı, 7 cm ila 15 cm arasında bir değişim sağlayabiliyor. Fakat bu ameliyat süresince yaşananlar da bir o kadar önemli. Bu konuyla ilişkili olarak ise; Dr. Shahab Mahboubian neler olduğunu ayrıntılı şekilde anlattı.

Sosyal medyada paylaştığı videoda cerrah, hastasının uyluk kemiğine implante edilecek ve onu üç inç daha uzun yapmak için garip derecede uzun bir çubuk tutuyor. Hastayı ameliyat etmeden önce bu çubuğu nasıl kontrol ettiğini anlatıyor.

Bir çeşit hassas çubuk olan bu ürünü, takmaya hazırlanan doktor, estetik ve sıkı olduğundan emin olmak için her zaman kontrol ettiğini ve bu sayede takıldığında gevşek olmayan, sıkı bir yerleştirme işlemi yapıldığından bahsediyor.