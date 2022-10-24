Boy uzatma ameliyatı nasıl yapılıyor? Cevabını cerrah verdi: "İşte bunu kullanıyoruz"

Boy uzunluğu, birçok insan için hassas bir konu. Ortalamanın altında bir boya sahip olmak, genellikle müdahale edilmesi istenilen konuların başında geliyor. Özellikle erkeklerin ilgi gösterdiği bu konu, belirli oranlarda boylarının uzatılması için tıp merkezlerine başvuruyor.
"7 İLA 15 CM ARALIĞINDA UZAMA SAĞLANIYOR"
Boy uzatma ameliyatı, 7 cm ila 15 cm arasında bir değişim sağlayabiliyor. Fakat bu ameliyat süresince yaşananlar da bir o kadar önemli. Bu konuyla ilişkili olarak ise; Dr. Shahab Mahboubian neler olduğunu ayrıntılı şekilde anlattı.
Sosyal medyada paylaştığı videoda cerrah, hastasının uyluk kemiğine implante edilecek ve onu üç inç daha uzun yapmak için garip derecede uzun bir çubuk tutuyor. Hastayı ameliyat etmeden önce bu çubuğu nasıl kontrol ettiğini anlatıyor.
@heightlengthening The precice nail is used to permanently make people taller! #tiktok #height #fyp #doctor #surgeon #surgery #tall #taller #operation #operatingroom #doctor #orthopedics #heightproblems #heightdifference #heightcheck #heightincrease ♬ Creative - Smile
"BİR TÜR ÇUBUK KULLANILIYOR"
Bir çeşit hassas çubuk olan bu ürünü, takmaya hazırlanan doktor, estetik ve sıkı olduğundan emin olmak için her zaman kontrol ettiğini ve bu sayede takıldığında gevşek olmayan, sıkı bir yerleştirme işlemi yapıldığından bahsediyor.
"VİDEO MİLYONLARCA BEĞENİ ALDI"
Video 4 milyondan fazla görüntülendi ve 368.000'den fazla beğeni aldı. Yorumları alan bazı takipçiler, doğal olarak uzun oldukları için minnettar hissettiklerini ifade ederken, bazıları da kullanıcıları ameliyata karşı uyardı.
Özellikle, kolların da bu yeni vücut ölçülerine bağlı olarak uzaması gerektiğini söyleyenler ve ilerleyen yaşlarda bu eklentinin sorun olabileceğini söyleyen birçok yorum geldi.
"TEKNİKLER ESKİSİNDEN DAHA GELİŞMİŞ FAKAT SÜREÇ ZORLU"
Healthline'a göre, uzuv uzatma ameliyatı olarak da bilinen boy uzatma ameliyatı, bacaklarda kemik büyümesini teşvik etmek için cerrahi yaklaşımlar barındırıyor. Femur (uyluk kemiği) veya kaval kemiği üzerinde yapılabilir. Ameliyat ilk olarak 1950'lerde ABD'de başladı, ancak bugün kullanılan teknoloji çok daha ileri.
Boy uzatma ameliyatı ilk olarak 'kozmetik uzatma' olarak da bilinen boy uzatma ameliyatı, cücelik gibi anormal derecede kısa boylara neden olan genetik anomalileri olan veya ciddi şekil bozuklukları olanlar için kullanılan bir ameliyattı. Ancak, giderek daha fazla ameliyat uygulayıcısı, boyundan memnun olmayanlar için alternatif bir prosedür olarak bunu sunmaya başladı.