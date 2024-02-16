Böyle beslenmek toksik metal maruziyetini artırabilir! Uzmanı uyardı...

Diyetisyen Cemile Gül, günlük beslenme düzeninde buğday ve glüten içeren ürünlerden kaçınmak, dünya çapında popüler hale geldiğini söyledi. Glütensiz diyetin her zaman doğru bir seçim olmadığını ve alerjik olmayan bir hastalık varlığında, glütensiz diyetin olumlu sonuçlar verdiği çeşitli çalışmalarla kanıtlandığını belirten Diyetisyen Gül, bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi. Diyetisyen Cemile Gül, "Bireyler, ağırlık kontrolü, temiz-beslenme, daha iyi bağırsak sağlığı gibi muhtemel sağlık faydaları için buğday ve glütenden kaçınmaktadırlar. Bununla birlikte, çölyak hastalığı gibi hayat boyu glütensiz diyetle beslenmek zorunda olan bireyler de vardır. Otoimmün hastalık ya da alerjik olmayan bir hastalık varlığında, glütensiz diyetin olumlu sonuçlar verdiği çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. Glütensiz diyetin çölyak, glüten ataksisi, dermatitis herpetiformis ve buğday alerjisi gibi hastalıklarda kanıtlanmış bir beslenme tedavisi olduğu bilinmektedir. Bu hastalıkların dışında, örneğin çölyak olmayan glüten duyarlılığında, bazı nörolojik rahatsızlıklarda, migren, depresyon ve otizmde glütensiz beslenmenin semptomların azalmasına neden olabildiği de görülmüştür." dedi.





"GLÜTENSİZ DİYET YARARLARININ YANINDA VÜCUTTA EKSİKLİKLERE DE YOL AÇABİLMEKTEDİR"

Glütensiz beslenmenin de sorunlara yol açabileceğini anlatan Diyetisyen Gül, "Fakat glutensiz diyetin genellikle yüksek doymuş yağ ve kalori içerikli olabildiği, posa miktarının standart diyetlere göre düşük olduğu, glütensiz diyet uygulayan bireyde B vitamini, demir, folat ve mikro besin ögeleri eksiklikleri oluşabileceği ve glütensiz diyetin toksik metal maruziyetini de arttırabileceği unutulmamalıdır. Bireyler hekim veya diyetisyenlerinin yönlendirmesiyle glütensiz diyet uygulamalıdırlar. Aksi takdirde uzun vadede uygulanan glütensiz diyet yararlarının yanında vücutta eksikliklere de yol açabilmektedir." şeklinde konuştu.