Böyle uyuyanlar dikkat! Farkında olmadan kalbi bitiren o alışkanlık…

Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde (PNAS) yayınlanan bir araştırmaya göre, çoğumuzun suçlu olduğu ve sizi tehlikeli komplikasyonlara karşı savunmasız bırakabilecek ortak bir uykuya dalma alışkanlığı var. Bilim insanları televizyon, dizüstü bilgisayar veya telefon karşısında uykuya dalmanın kalp hastalığı ve diyabet riskini artırabileceğini buldu.
Daha spesifik olarak, Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nden ekip, bu ekranlar da dahil olmak üzere ortam aydınlatmasına maruz kalmanın, kardiyovasküler fonksiyonlarınıza zarar verdiğini ve ertesi sabah insülin direncinizi artırdığını keşfetti. Bu, kalp hastalığı, diyabet ve metabolik sendrom riskinizi artırır.
Çalışmanın ortak yazarı ve üniversitedeki uyku tıbbı şefi Phyllis Zee şunları söyledi: "Bu çalışmanın sonuçları, uyku sırasında yalnızca tek bir gece orta düzeyde oda aydınlatmasına maruz kalmanın, şeker hastalığı için risk faktörleri olan glikoz ve kardiyovasküler düzenlemeyi bozabileceğini ve kalp hastalığı, diyabet ve metabolik sendroma neden olabileceğini gösteriyor."
"İnsanların uyku sırasında ışığa maruz kalma miktarını önlemek veya en aza indirmek önemlidir." Bu sonuçlar "loş" aydınlatmanın yanı sıra daha parlak oda ışığıyla uyumak için de geçerliydi. Bu nedenle çalışmanın yazarları, geceleri perdelerinizin veya panjurlarınızın tamamen kapalı olduğundan emin olmanızı ve gerekirse karartma perdeleri kullanmanızı önermektedir. Yatmadan önce tüm ışıkların kapatılması ve göz maskesi takılması da önerilmektedir.
Çalışma ayrıca ışık açıkken uyumanın kalp atış hızınızı ve uyanıklığınızı artırdığını da buldu. Araştırmanın ortak yazarlarından Daniela Grimaldi şunları söyledi: "Orta derecede aydınlatılmış bir odada uyuduğunuzda kalp atış hızınızın arttığını keşfettik."
"Uykuda olsanız bile otonom sinir sisteminiz aktif durumda kalır ve genel sağlığınız için kötüdür. Genellikle diğer kardiyovasküler parametrelerle birlikte kalp atış hızınız geceleri daha düşük, gündüzleri ise daha yüksektir."
Geceleri ışığa maruz kalma oranınızı azaltmak için ekip aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
IŞIKLARI KAPATIN
Uyurken ışıkları açık tutmayın. Ekip şu tavsiyede bulundu: "Güvenlik için bir ışığın açık olması gerekiyorsa, yere daha yakın loş bir ışık kullanın."
BEYAZ VE MAVİ IŞIKTAN KAÇININ
Ekibe göre renk önemlidir. Şöyle dediler: "Eğer bir ışığın açık olması gerekiyorsa, beyni daha az uyaran sarı, kırmızı veya turuncu bir ışık seçin. Beyaz veya mavi ışık kullanmayın. Ve uyurken bu ışıkları kendinizden mümkün olduğunca uzak tutun."
KENDİNİZİ DIŞ IŞIKTAN DA KORUYUN
Işığı odadan uzak tutamıyorsanız karartma perdeleri veya göz maskeleri kullanın. Ekip şunları ekledi: "Yatağınızın yerini güneşin vurmayacağı bir şekilde de yerleştirebilirsiniz."