Böyle uyuyanlar dikkat! Farkında olmadan kalbi bitiren o alışkanlık…

Genel sağlığımız ve refahımız söz konusu olduğunda iyi bir uyku düzenine sahip olmak hayati önem taşır. Düzenli olarak yeterince uyumamak, normal yaşam standartlarımızı düşürebilir ve hatta sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak etkisi olan sadece uykunun kalitesi ve miktarı değildir. Araştırmalar uyku şeklinizin de fark yaratabileceğini ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:51 PAYLAŞ ABONE OL

Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde (PNAS) yayınlanan bir araştırmaya göre, çoğumuzun suçlu olduğu ve sizi tehlikeli komplikasyonlara karşı savunmasız bırakabilecek ortak bir uykuya dalma alışkanlığı var. Bilim insanları televizyon, dizüstü bilgisayar veya telefon karşısında uykuya dalmanın kalp hastalığı ve diyabet riskini artırabileceğini buldu.



Daha spesifik olarak, Chicago'daki Northwestern Üniversitesi'nden ekip, bu ekranlar da dahil olmak üzere ortam aydınlatmasına maruz kalmanın, kardiyovasküler fonksiyonlarınıza zarar verdiğini ve ertesi sabah insülin direncinizi artırdığını keşfetti. Bu, kalp hastalığı, diyabet ve metabolik sendrom riskinizi artırır.